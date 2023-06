Le Festival genevois de la bière et du vin aura lieu chaque jour de 16 heures à 23 heures. Image: Shutterstock

Genève propose de boire des bières locales gratuitement

Parmi les nombreux événements qui rythmeront la ville cet été, une nouveauté a été annoncée: un festival de la bière et du vin, et il commence ce 21 juin. Les infos essentielles.

Déguster du vin artisanal et de la bière locale, les pieds dans l'eau du lac Léman. Voici ce qui attend les participants du Festival genevois de la bière et du vin. Première édition du genre, l'événement qui débute le mercredi 21 juin permettra à des vignerons et un brasseur de partager leur savoir-faire et leur passion avec les visiteurs depuis le Pont de la Machine.

Mais boire des coups ne sera pas la seule activité possible. Parmi les autres réjouissances, le festival du bout du lac proposera également de la musique et des stands de nourriture.

Evénements en masse à Genève

Le Festival genevois de la bière et du vin aura lieu chaque jour de 16 heures à 23 heures. Excepté dimanche 25 juin 2023 durant lequel les participants pourront s'y rendre de 11 heures à 18 heures. Le festival se terminera le 2 juillet 2023. L'entrée est gratuite et publique.

Les Genevois peuvent se réjouir. La première édition du Festival de la bière et du vin n'est pas l'unique nouvelle festivité du canton. En mai, Genève a créé la surprise en présentant le plus grand spectacle de drones d'Europe. Et après 6 ans d'absence, la Lake Parade – éminente technoparade se déroulant autour de la rade – a par ailleurs été programmée pour un retour cet été 2023.

A noter que l'abus d'alcool s'avère dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. L'âge légal étant à partir de 18 ans.

