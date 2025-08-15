Vidéo: watson

Cette star qui vous a fait vibrer en duo sera au Venoge

Ancienne voix du duo Videoclub, Adèle Castillon entame désormais une carrière solo accomplie et se fraie un chemin jusqu’au Venoge Festival de Penthaz (VD) le temps d'une soirée, samedi soir.

Souvenez-vous, nous sommes en 2018 et un morceau électro-pop aux tonalités adolescentes envahit toutes les plateformes. Amour Plastique, du duo Videoclub, devient un petit tube cumulant plus de 337 millions d’écoutes. Le binôme se compose d’Adèle Castillon et de son compagnon de l’époque, Matthieu Reynaud.

Une aventure musicale qui dure trois ans et qui donne naissance à un album avant que le couple ne se sépare en 2019, partant chacun de leur côté. Matthieu devient ainsi Mattyeux, et Adèle Castillon choisit de rester elle-même.

Il faut dire que la jeune femme, âgée aujourd'hui de 23 ans, est un nom bien connu de la Gen Z, puisqu'elle mène en parallèle une carrière d'actrice débutée par une carrière de youtubeuse à 13 ans. Elle a notamment partagé l'affiche avec Gilles Lellouche et Louise Bourgoin dans Sous le même toit en 2017 ainsi qu'avec Laurent Laffite dans L'Heure de la sortie en 2019. Musicalement, elle entame désormais un parcours solo qu'elle tente de marquer par son authenticité et sa plume introspective. Un retour qu'elle signe avec le titre Impala, premier titre qu'elle sort sous son propre nom.

Opiacés et amours perdues

Son premier album, Plaisir Risque Dépendance, raconte sans détours une histoire d’amour marquée par une dépendance aux opiacés et une rupture amoureuse. Une plongée dans son intimité qui touche en plein cœur puisque la chanteuse aborde ses deux overdoses en 2020, et son chemin vers la guérison. Pour cet album studio, elle collabore notamment avec le producteur Surkin, l'un des grands noms de la French touch pour façonner un univers qui modernise la pop hexagonale.

Elle sort ensuite un deuxième album studio en deux parties: la première, contenant les six premiers titres, sera disponible en septembre 2024, et la seconde, le 28 février 2025. Dans Crèvecoeur, elle multiplie les collaborations, contrairement au premier, qu'elle avait voulu plus centré sur elle-même après la fin de Videoclub.

Lors de l’écoute de l'album, on peut notamment entendre les voix de la chanteuse Louane, du chanteur britannique Declan McKenna, ou encore des rappeurs Sopico et Gazo. Un album qui, bien sûr, fait la part belle aux sonorités électroniques, mais qui se laisse également porter par des notes acoustiques.

Adèle Castillon, avec son univers singulier, sa plume effleurant la peau et ses rythmes entraînants à la limite du clubbing, a tout pour se propulser au rang de nouvelle popstar française. Le public du Venoge Festival à Penthaz (VD) pourra s’en convaincre, puisque la jeune prodige se produira aux côtés d'Eddy de Pretto et IAM lors d’une soirée à guichet fermé.

Adèle Castillon se produit au Venoge ce samedi 16 août, à la Raiffeisen Mainstage à 18h30.