beau temps15°
DE | FR
burger
Divertissement
Fête

Foire du Valais: ça fait quoi d’y aller pour la première fois?

Vidéo: watson

On a tenté de survivre à la plus grande foire de Suisse romande

La Foire du Valais bat son plein jusqu’à dimanche, à Martigny. Avec plus de 500 propositions culinaires et des animations en pagaille, la sauterie attire près de 25 000 personnes par jour. Pour watson, Marine y a mis les pieds (et surtout l’estomac) pour la première fois. Une expérience à découvrir en vidéo.
06.10.2026, 11:5806.10.2026, 12:12
Fred Valet
Fred Valet
Marine Brunner
Marine Brunner

Pour les Valaisans, mais aussi la plupart des Romands, c’est un rendez-vous annuel qu’il est quasiment interdit de manquer. La Foire du Valais est une institution invincible qui se déploie jusqu’à dimanche à Martigny et attire 250 000 personnes en dix petits jours. Combats de Reines, expositions, concours de courts-métrages ou encore la très attendue Swiss Mullet Cup, la manifestation n’a jamais été avare d’atours pour drainer un maximum de chalands jusqu’en Valais.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe pourtant encore des êtres humains qui n’y ont jamais mis les pieds, à l’image de Marine, journaliste chez watson.

Samedi dernier, elle a donc décidé de foncer à Martigny histoire de combler ce vide immense dans sa jeune existence. Notre journaliste a surtout découvert que la Foire du Valais n’offrait pas moins de 588 propositions culinaires, pour la plupart composées de fromage, de viande ou de vin. De quoi défier son appétit sans limite et se frotter aux coutumes locales pour le moins... locales.

Voici donc une immersion en vidéo dans l’esprit (neuchâtelois) de Marine, alors qu’elle découvre pour la première fois les joies et les frasques de la plus grande foire de Suisse romande.

Vidéo: watson
Suivez les errances gastronomiques de Fred et Marine...
On a mangé avec le «pédé» le plus drôle de Romandie
On a mangé avec le «pédé» le plus drôle de Romandie
de Marine Brunner, Fred Valet
Ce cocktail rapporte 17 millions de dollars par an
Ce cocktail rapporte 17 millions de dollars par an
de Marine Brunner, Fred Valet
Pourquoi le terroir de ce vignoble romand est unique
Pourquoi le terroir de ce vignoble romand est unique
de Marine Brunner, Fred Valet
Ce Romand va vendre sa célèbre «sauce secrète» au grand public
Ce Romand va vendre sa célèbre «sauce secrète» au grand public
de Fred Valet
Thèmes
Marine va-t-elle survivre à sa première du Foire du Valais?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
On préfère l’ancien ou le nouveau casting Harry Potter? Votez!
Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Alan Rickman sont gravés dans votre petit cœur tout mou de millennial. Mais correspondent-ils vraiment aux livres? A quelques semaines de la série Harry Potter, on vous demande l’exercice surhumain de ranger votre nostalgie et de voter (avec un brin de bonne foi).
On peut officiellement ranger l'été indien dans le placard sous l'escalier. Octobre = retour des feuilles mortes, de la soupe à la courge, de la saison de la chasse et, surtout, du moment de l'année où on recommence à regarder Harry Potter comme si on n'avait pas déjà vu Le Prisonnier d'Azkaban 34 fois.
L’article