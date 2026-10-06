Vidéo: watson

On a tenté de survivre à la plus grande foire de Suisse romande

La Foire du Valais bat son plein jusqu’à dimanche, à Martigny. Avec plus de 500 propositions culinaires et des animations en pagaille, la sauterie attire près de 25 000 personnes par jour. Pour watson, Marine y a mis les pieds (et surtout l’estomac) pour la première fois. Une expérience à découvrir en vidéo.

Plus de «Divertissement»

Pour les Valaisans, mais aussi la plupart des Romands, c’est un rendez-vous annuel qu’il est quasiment interdit de manquer. La Foire du Valais est une institution invincible qui se déploie jusqu’à dimanche à Martigny et attire 250 000 personnes en dix petits jours. Combats de Reines, expositions, concours de courts-métrages ou encore la très attendue Swiss Mullet Cup, la manifestation n’a jamais été avare d’atours pour drainer un maximum de chalands jusqu’en Valais.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe pourtant encore des êtres humains qui n’y ont jamais mis les pieds, à l’image de Marine, journaliste chez watson.

Samedi dernier, elle a donc décidé de foncer à Martigny histoire de combler ce vide immense dans sa jeune existence. Notre journaliste a surtout découvert que la Foire du Valais n’offrait pas moins de 588 propositions culinaires, pour la plupart composées de fromage, de viande ou de vin. De quoi défier son appétit sans limite et se frotter aux coutumes locales pour le moins... locales.

Voici donc une immersion en vidéo dans l’esprit (neuchâtelois) de Marine, alors qu’elle découvre pour la première fois les joies et les frasques de la plus grande foire de Suisse romande.