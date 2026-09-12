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Ce cocktail rapporte 17 millions de dollars par an

Trente tonnes de vodka, 2,3 millions de boules de melon. Star incontestée de l'US Open, le cocktail phare du tournoi se vend à plus de 700 000 exemplaires à chaque édition et les stars se l’arrachent. Voici la recette et l’histoire étonnante du «Honey Deuce», qui fête ses 20 ans cette année.

Plus de «Divertissement»

Il est à l'US Open ce que sont les fraises à la crème au tournoi de Wimbledon ou les chicken wings au Super Bowl: le Honey Deuce. Une véritable légende, célèbre bien avant que les réseaux sociaux n'achèvent de populariser cette jolie boisson alcoolisée rose pâle, surmontée de trois billes de melon brillantes - et de rendre les spectateurs complètement hystériques.

Les chiffres donnent le tournis

Quelques chiffres suffisent à comprendre l'ampleur du phénomène culturel et de la formidable machine commerciale que représente cet incontournable du tournoi de tennis. En 2025, exactement 738 459 verres d'Honey Deuce ont été écoulés, selon Forbes. L'équivalent de 30 tonnes de vodka, excusez du peu.

Le Honey Deuce, servi dans des verres à l'effigie de l'US Open. Image: NBCUniversal

Compte tenu de son prix de 23 dollars le verre, le calcul est vite fait: à lui seul, le cocktail rapporte près de 17 millions de dollars de recettes.

Un coup de génie

C'est au mixologiste et restaurateur new-yorkais Nick Mautone que l'on doit cette création à base de vodka Grey Goose, de limonade et de liqueur de framboise. En 2006, lorsque la marque de vodka devient partenaire officielle de l'US Open, son ambassadeur est chargé de créer une boisson signature qui doit être lancée l'année suivante, à la fois très rafraîchissante et suffisamment facile à produire pour être servie à la chaîne à des dizaines de milliers de spectateurs assoiffées.

Alors qu'il s'attèle à la confection de billes de melon pour un dessert pour des amis, dans sa maison des Hamptons, Nick Mautone est frappé par une révélation: ces petites boules ressemblent à s'y méprendre à des balles de tennis miniatures.

«Mon Dieu. Voilà la garniture parfaite pour le Honey Deuce» Nick Mautone, au magazine Town & Country

Le Honey Deuce, qui doit son nom melon utilisé pour fabriquer les «balles» et au «deuce» (l'égalité 40-40 en tennis), était né. Ni une ni deux, Nick Mautone soumet la recette au traiteur de l'évènement. Lequel se montre très réticent à devoir tailler des millions de billes de melon. «Mais nous avons finalement obtenu gain de cause, se réjouit-il, car la recette allait faire un carton.»

Il avait vu juste: alors que Facebook vient tout juste de voir le jour, le cocktail est déjà un succès sans avoir besoin de publicitl et les quelque 25 000 verres prévus s'écoulent raidement. Quelques années plus tard, avec l'essor d'Instagram et des réseaux sociaux, sa popularité se voit décuplée, pour atteindre désormais près de 800 000 verres servis tout au long des deux semaines de compétition.

Taylor Swift sirote son Honey Deuce lors de la finale masculine de l’US Open 2024. GC Images

Si, depuis sa création, Nick Mautone a vu des dizaines de stars siroter son cocktail, de Taylor Swift à Serena Williams, en passant par Timothée Chalamet et Diplo, c'est lorsqu'il a vu Bruce Springsteen le siroter en direct à la télévision qu'il a eu son véritable «pinch-me moment». «C'était le summum», s'émeut-il.

Et ça continue en 2026: le mannequin Kaia Gerber a notamment été photographiée devant son Honey Deuce, le 25 août. GC Images

La recette

Et comme chez watson, nous avons l'esprit d'aventure et le sens du sacrifice, nous nous sommes tentés à sa réalisation.

Les ingrédients -40 ml de vodka Grey Goose

-90 ml de lemonade fraîche maison

-15 ml de liqueur de framboise (officiellement, Chambord)

-3 billes de melon honeydew

-Beaucoup de glaçons



Commencez par la lemonade. Pour 500 ml de lemonade maison, mélangez 100 ml de jus de citron, 350 ml d’eau et 50 ml de sirop de sucre. Remplissez ensuite un long verre de glaçons. Ajoutez la vodka puis la lemonade, mélangez légèrement et terminez avec la liqueur de framboise. Garnissez avec trois billes de melon piquées sur une brochette. Dégustez!

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Evidemment, on ne manque pas de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé... et à consommer avec modération.

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