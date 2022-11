Warner Bros veut faire de nouveaux films Harry Potter

David Zaslavi, CEO du studio Warner Bros, souhaite étendre la franchise Harry Potter. Il ne manque plus que l'accord de l'auteure JK Rowling désormais controversée.

Si Harry Potter a fait une entrée fracassante dans votre vie Le CEO David Zaslav va annoncer cette semaine les résultats du troisième trimestre de Warner Bros. Ce qui pourrait être plus intéressant pour nous autres sorciers jamais reconnus par Poudlard, c'est qu'il a mentionné qu'il était prêt à collaborer avec l'auteure JK Rowling et qu'il aimerait faire un autre film Harry Potter. Par la barbe de Merlin! Qu'entends-je!

JK Rowling a récemment fait la Une des journaux pour des déclarations problématiques sur les personnes trans. Bild: keystone

«Nous allons vraiment nous concentrer sur les franchises», a déclaré David Zaslav à Variety. Nous n'avons pas eu de film Superman depuis 13 ans. «Nous n'avons pas fait de film Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films Harry Potter ont fourni une grande partie des bénéfices de Warner Bros au cours des 25 dernières années. L'accent mis sur la franchise est donc l'un des grands avantages que nous avons. House of the Dragon en est un exemple, tout comme Game of Thrones, Sex and the City, Lord of the Rings - et nous possédons toujours les droits de faire des films sur le Seigneur des Anneaux.»

Le dernier film de la franchise était Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, sorti en 2011, concluant l'histoire du monde magique des sorciers. Le studio Warner Bros propose également la série de films dérivés Fantastic Beasts, dont le plus récent, The Secret of Dumbledore, est sorti en juillet de cette année. Un long métrage précédé d'un spécial retrouvailles, Retour à Poudlard, avec les acteurs, qui a été diffusé en décembre dernier. Cependant, aucun plan n'a été annoncé pour des films supplémentaires dans l'une ou l'autre des franchises.

Les déclarations de David Zaslav interviennent au milieu de la controverse entourant JK Rowling qui a été qualifiée de transphobe par les médias et les internautes pour ses remarques constantes sur les réseaux sociaux et dans des ouvrages. D'éminentes organisations LGBTQ telles que GLAAD et The Trevor Project ont condamné les commentaires de l''écrivaine et plusieurs stars de Harry Potter, dont Daniel Radcliffe et Emma Watson, ont publiquement dénoncé ces commentaires.

