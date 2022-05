Quand tu télécharges le mauvais film... Jagged Edge Productions

Et voici les premières images du film d'horreur «Winnie l'ourson»🐻🔪

Oui, vous avez bien lu. Un film d'épouvante mettant en vedette l'adorable ourson de notre enfance va bientôt sortir et il y a une raison à ça.

Depuis quand Winnie l'ourson est-il devenu méchant? Eh bien depuis que le personnage est tombé dans le domaine public, il y a à peine six mois. Désormais, chacun peut en faire ce qu'il veut (vous le voyez venir, le film porno?), comme le mettre dans un film d'horreur avec son ami Porcinet.

On sera au cinéma pour la Première, comptez sur nous. Jagged Edge Productions

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie l'ourson: Sang et miel), c'est l'histoire de Winnie et de Porcinet qui, après avoir été abandonnés par un jeune étudiant nommé Christopher Robin, ont dû se débrouiller tout seuls, sans nourriture. Rhys Waterfield, co-producteur du long métrage, explique au site Variety: «Ils sont devenus essentiellement sauvages. Ils sont donc retournés à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés: ils sont comme un ours et un cochon vicieux qui veulent se promener et essayer de trouver des proies.»

Il a bien changé, Porcinet. Jagged Edge Productions

Là, vous vous dites que votre enfance et celle de vos enfants est bafouée, piétinée, mais vous pouvez aussi vous dire que techniquement, c'est juste un type avec un masque de Winnie qui tue des gens. Ce n'est pas comme si c'était véritablement l'ourson qui tuait. Donc rien de bien grave pour les générations futures.

Je ne sais pas s'il faut être effrayé, excité ou dépité. Jagged Edge Productions

Il n'y a pas encore de bande-annonce. Patience, papillon. Le film indépendant est actuellement en post-production.

Et si vous pensez que l'image de Winnie a été salie avec ce long métrage, sachez qu'elle l'était déjà le jour où cette chanson est sortie. Enjoy!

Winnie l'ourson - «Si j'avais une queue»

