Accro à Animal Crossing, vous allez flipper

Après deux semaines de tests Covid gratuits, on a regardé les chiffres pour vous

À l’approche de Pâques, beaucoup d’entre nous iront certainement se faire tester. Quel impact à la stratégie du Conseil fédéral sur les chiffres?

Depuis le 8 mars, il est possible de se faire tester gratuitement et de plus en plus de Suisses en bénéficient. Les créneaux se remplissent vite et plusieurs cabinets et pharmacies ne proposent plus que quelques dates avant Pâques.

Ça parait clair: le dépistage est à l’ordre du jour pour un grand nombre d’entre nous.

Voici l’évolution du dépistage au sein de la population ces deux dernières semaines:

Depuis que le dépistage est gratuit pour tous, les chiffres sont à la hausse, surtout depuis la …