La bande-annonce du prequel de Hunger Games est arrivé (et ça promet)

Les fans de Hunger Games l'attendaient avec impatience, voici la bande-annonce du cinquième volet de la saga intitulé: «Hunger games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur» et autant vous dire que les initiés semblent plus que ravis.

«J'ai l'honneur de vous présenter le créateur des Hunger games en personne, le doyen Casca Highbottom.», c'est par ces mots que s'ouvre la première bande-annonce du prequel de Hunger Games et qui voit-on? L'acteur Peter Dinklage ou Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Bon, on vous explique tout!

Le filtre est sombre, les teints pâles, voici Game of Thrones? Heu non, Hunger Games

On rembobine

Voici en résumé ce qui vous attend dans le nouveau Hunger Games. Panem, soixante ans avant les aventures de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), on découvre Coriolanus Snow, jeune, et sans ses attributs de dictateur sanguinaire. Et oui, c'est un prequel ou antépisode (pour ceux qui préfèrent le Français du Québec).

Dans ce prequel, on suit Coriolanus Snow dans sa jeunesse. dr

Pour fêter les dix ans des Hunger games, Coriolanus Snow est désigné mentor du district 12, il va donc enseigner à la jeune Lucy, l'art de ne pas se faire massacrer durant ces jeux et à regarder la bande-annonce, on devine la naissance d'une romance (mais on n'en saura pas plus).

Un Tweet de la page anglaise officielle du film nous parle bien d'une histoire d'amour entre (le méchant) Snow et la jeune Lucy du district 12

Au casting, c’est la star montante de West Side Story, Rachel Zegler qui a été choisie pour le rôle de Lucy. Quant à Coriolanus Snow, on retrouve Tom Blyth (Billy the Kid) qui aura la lourde tâche de nous faire apprécier (ou pas) le dictateur en devenir. Du côté des seconds rôles, on aperçoit Peter Dinklage (Game of Throne) et Viola Davis (The Woman King).

La bande-annonce, c'est par ici 👇🏽 Vidéo: watson

Des fans en ébullition

Du côté des impatients, on peut dire que cette bande-annonce a ravi, mais aussi étonné les fans de la saga. Des commentaires – en majorité positifs (so excited!!) – ont envahi les réseaux, comme ici sur le compte de l'acteur Tom Blyth.

Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin, car la bande-annonce a rappelé aux fans de la saga qu'ils étaient devenus un peu vieux entre-temps, en effet, la sortie du dernier Hunger Games avec Katniss date de...2014. Allez hop, petit florilège de réactions.

Petite note de fin, comme tous les autres volets, ce prequel est une adaptation des romans de l’écrivaine américaine Suzanne Collins. En effet, la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur a été publiée en 2020 et le film est rempli de références à l’époque de Katniss et aux manies du président dictateur Snow. Pourquoi déteste-t-il les geais moqueurs, pourquoi porte-t-il des roses blanches sur ses costumes? Les réponses figurent (peut-être) dans ce film. (cru)