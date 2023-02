American Girl Doll a du soucis à se faire. universal pictures

J'ai payé 20 dollars sur Apple TV pour regarder «M3gan» et je ne regrette rien!

Sorti au cinéma au début du mois de janvier, M3gan est désormais disponible sur Apple TV. Mais il faudra dépenser environ 20 dollars pour découvrir si ce film d'horreur très attendu vaut bel et bien d'aligner autant de fric. J'ai dépensé cet argent pour que vous n'ayez pas à le faire et voici mon avis sur ce film.

Quand ses parents meurent dans un accident de voiture, Cady est recueillie par sa tante Gemma (Alison Williams), qui obtient sa garde. Comme Cady est monstre choquée (elle aussi, elle était dans la voiture), la fillette de 10 ans est très renfermée sur elle-même et surtout, elle dérange sa tante qui n'a pas que ça à faire que de s'occuper d'une gosse. Pour l'aider à traverser cette douloureuse épreuve qu'elle lui fiche la paix, Gemma lui offre une poupée nommée M3gan.

Alison Williams (Get Out) est une garante rugueuse et maladroite qui n'a aucune idée de comment s'occuper d'un enfant. universal pictures

Mais ce n'est pas n'importe quelle poupée. M3gan est un prototype que Gemma développe depuis un certain temps pour l'énorme entreprise de jouets pour laquelle elle travaille. C'est une intelligence artificielle très poussée et très protectrice (vous voyez où on va comme ça).

L'histoire est prévisible, mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, on aime savoir où va le film (surtout un dimanche après-midi). Par contre, il y a un manque flagrant d'originalité et c'est le genre de long métrage qui devient une prolongation de la bande-annonce. Heureusement, il ne fait que 1h40 et il y a suffisamment de moments où M3gan nous fait frissonner en traquant ses victimes pour qu'on ne s'ennuie pas. Il y a notamment une scène savoureuse où la poupée s'attaque à un enfant «de son âge» dans une forêt.

La poupée est bluffante

M3gan a un look de poupée ancienne avec ses collants blancs, son gros nœud autour du cou et sa robe en satin épaisse et courte. Côté tête, on dirait l'une des jumelles Olsen (ne me demandez pas laquelle) mélangée à un personnage de manga, mélangée à une quelconque «mannequin» sur Instagram. Elle est à la fois belle et déstabilisante.

Pour l'incarner, on peut saluer la performance d'Amie Donald (sa première expérience au cinéma) qui a réussi à rendre la gestuelle de cette poupée tueuse creepy et marrante. Pour créer les expressions du visage et les dialogues de M3gan, l'équipe chargée des effets spéciaux s'est appuyée sur la technologie Animatronic. Dans les plans plus larges, Amie portait une prothèse faciale qui était ensuite animée numériquement. Le résultat est bluffant. M3gan vacille entre robot et humaine.

A gauche, la poupée dans le film, à droite l'actrice Amie Donald. twitter

Ce n'est pas un film d'horreur

Point négatif: difficile de croire à certaines actions des personnages. Quand Cady veut par exemple éteindre M3gan en lui ordonnant un «Turn off», cette dernière répond avec provocation en plissant les yeux: «Are you sure?». Si ton robot de compagnie dotée d'une intelligence artificielle te répond comme ça, c'est une claque (un effacement de la carte mémoire) et au lit.

Ce qui devait être un film d'horreur s'avère être un film parodique. La scénariste Akela Cooper a déclaré que le nombre de cadavres était beaucoup plus élevé à l'origine et que le film devait être beaucoup plus gore. Et donc? Que s'est-il passé? On dirait que la production a voulu rendre le film accessible au plus grand nombre et s'est débrouillé pour que M3gan ne passe pas en dessous du fameux: «déconseillé aux moins de 13 ans», une catégorie aux Etats-Unis qui exclut une grande partie du public au cinéma. Money, money, money...

Dans la réalité, quand une poupée est plus grande que l'enfant, c'est pas bon signe. universal pictures

M3gan a été fait pour la gen Z, des ados qui ne sont pas familiers avec les vieux films du même genre comme Annabelle, Chucky, Terminator, Esther ou Ex-Machina et qui n'ont pas forcément de quoi comparer pour dire: «c'était mieux avant!» comme nous, les vieux cons .

La scène de la danse

Il y a d'ailleurs une scène qui prouve que ce film s'adresse à la génération Z, c'est celle de la danse. A un moment donné, M3gan se met à balancer les bras, tournoyer, poser contre un mur et faire la roue sur le tube disco Walk the Night des Skatt Brothers. Le genre de chanson qui connaît une nouvelle jeunesse comme Running Up That Hill de Kate Bush dans Stranger Things.

La chorégraphie concurrence celle de Mercredi Addams sur les réseaux sociaux. Le hashtag #M3GAN a été vu plus de 954,4 millions de fois et #M3GANDANCE plus de 186,5 millions de fois sur TikTok.

Il ne faut pas prendre ce film trop au sérieux. Probablement que dans quelques décennies, M3gan sera une source de discussion académique sur les anxiétés du 21e siècle concernant l'IA et la dépendance à la technologie. Mais pour l'instant, M3gan est une comédie d'horreur amusante, rien de plus, rien de moins. Quant aux 20 dollars, je trouve que c'est un investissement judicieux. Je ne regrette absolument pas.

Vous avez vu M3gan? Vous avez un tout autre avis? Clashons-nous dans les commentaires!

