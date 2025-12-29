dégagé-2°
Que vaut le retour «Stranger Things?»
Image: netflix

Le dernier épisode de «Stranger Things» se fait dégommer

C’est désormais officiel, l’épisode 7 de la saison 5 de «Stranger Things», le dernier avant le grand final (qui ressemblera à un film de deux heures) est le plus mal noté de toute la série, toutes saisons confondues. Une performance rare, et il y a plusieurs raisons à cela. Décryptage.
29.12.2025, 16:5829.12.2025, 17:08
Margaux Habert
Margaux Habert

Si vous avez binge-watché le dernier épisode de la deuxième partie de la saison 5 juste avant le grand final (oh wow, elle est alambiquée cette phrase, presque autant que le scénario), vous faites peut-être partie des fans qui ont haussé un sourcil, voire deux.

Il faut dire qu’il y a quelque chose de presque fascinant dans la réception de cet épisode. La série n’a pas raté son coup par ennui ou par paresse, c'est même le contraire; elle a trop essayé, trop forcé, en a trop fait.

Résultat? Un épisode 7 que beaucoup jugent franchement pénible à en croire les notes historiquement basses qu’il récolte depuis sa mise en ligne.

Au moment de publier ces lignes, la note est même tombée à 5,4/10 sur IMDb.capture d'écran

Selon une bonne partie des internautes mécontents, il y a non pas une, ni deux, mais trois raisons. Les voici.

Le scénario sous acide

L’épisode 7 ressemble à un auteur qui aurait réalisé, à mi-parcours, qu’il ne restait plus beaucoup de feuilles dans son imprimante avant de devoir pondre son bouquin.

Du genre:

«Oh p*** de m*** c'est l'avant-dernier épisode! Allez, on donne tout!»

On empile les intrigues, on nous annonce les enjeux à voix haute, les personnages parlent comme s’ils lisaient des post-it collés sur le mur du final.

J’ai regardé Emily in Paris pour que vous n’ayez pas à le faire

Ainsi, au lieu d’un crescendo maîtrisé, beaucoup de spectateurs ont l’impression d’un épisode qui s’agite dans tous les sens, sous acide, persuadé que plus il en fait, plus il sera important. C’est l’inverse qui se produit: à force de saturation, l’émotion se dilue. Un épisode-pont, comme son nom l’indique (The Bridge), mais un pont dans le brouillard.

A person looks toward a tower of the Golden Gate Bridge partially covered by fog near Fort Point in San Francisco, Friday, May 30, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) California Heat Wave
Pour illustrer, voici un pont (le Golden Gate, à San Francisco) dans le brouillard. De rien.Keystone

Pour vaincre Vecna, il faut faire son coming out

La scène de coming out de Will Byers aurait pu être un moment simple et beau. Mais là encore, les scénaristes y sont allés avec leurs grosses bottes au point de transformer cette scène en un symbole clivant.

La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars

Certes, pour une partie du public, elle est cohérente, attendue, fidèle au personnage. Mais pour une autre, elle cristallise tout ce qu’ils reprochent désormais à la série, et à la plateforme de manière générale: une écriture jugée trop explicative, pour une scène jugée «forcée» ou (trop) «woke», au point que certains médias parlent d’attaques coordonnées sur les notes, comme une punition collective de la part des fans.

Image

Au milieu de ce vacarme, Noah Schnapp, l’acteur qui incarne Will Byers, dit avoir été ému en lisant le script, comme un écho à son propre coming out public en 2023. Trop tard, le mal est fait.

Eleven, zéro expression

Dernier clou dans le cercueil: les expressions faciales d’Eleven, devenues virales pour de mauvaises raisons tout au long de cette cinquième saison. Gros plans interminables, regard figé, mâchoire contractée: l’intensité est si constante qu’elle finit par faire rire (au mieux).

Sur les réseaux, le personnage est disséqué plan par plan, comparé à ses versions passées, détourné en mèmes. Est-ce un problème de jeu, de direction d’acteurs ou de montage? Les internautes les plus cruels parlent d’un excès d’injections dans le visage de l’actrice, l’empêchant de pouvoir jouer correctement.

Au final, cet épisode 7 restera sans doute comme le pire de Stranger Things sur les sites de références comme IMDb ou Rotten Tomatoes. Pas un crash total, mais un sérieux haussement de sourcils juste avant l’épisode final. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts. Rendez-vous le 1er janvier sur Netflix.

