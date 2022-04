Les thrillers ont gagné en popularité, tandis que les films d'amour ont connu une baisse de régime. image: Warner Bros. Entertainment/ watson

Voici les genres de films les plus (im)populaires des 100 dernières années

Horreur, action ou romance - tout le monde a un genre de film préféré. Mais quelle est la popularité réelle de ces genres? Et comment la popularité de différents genres a-t-elle évolué depuis 1910?

Sur IMDb, il est possible de voir combien de films ont été produits chaque année et dans quel genre. Ces données ont été évaluées par l'analyste de données Bo McCready.

Les genres en un coup d'œil

Actions

Films entrant dans cette catégorie: Deadpool, Avengers: Endgame, Hunger Games, Batman v Superman: L'Aube de la justice, Sherlock Holmes.

Popularité du genre «action» Image: watson/datawrapper

Les films d'action ont atteint leur apogée dans les années 1980 et 1990. Depuis, le genre a perdu de sa popularité. En 2021, 10% de toutes les productions cinématographiques étaient attribuées à «Action».

Thriller

Films entrant dans cette catégorie: Red Sparrow, Gone Girl, Ocean's Eleven, Die Hard, Joker.

Popularité du genre «thriller» Image: watson/datawrapper

Ce genre a probablement été celui dont la popularité a le plus constamment augmenté. Alors qu'en 1911, seuls 2% de tous les films étaient affectés au genre thriller, en 2021, c'était 13%.

Science-Fiction

Films entrant dans cette catégorie: Interstellar, Jurassic Park, Alien, Star Wars: Episode VI.

Popularité du genre «science-fiction» Image: watson/datawrapper

La science-fiction est l'un des plus petits genres cinématographiques. Malgré sa grande popularité et les franchises comme Star Wars et Alien, le genre ne représente que 3% de tous les films.

Liebesfilm

Films entrant dans cette catégorie: Le temps d'un automne, N'oublie jamais, Avant toi.

Popularité du genre «film d'amour» watson/datawrapper

Les films d'amour représentaient 30% de tous les films en 1930. En 2002, la romance a atteint un nouveau sommet à 15 %. Ils représentent désormais 8% de tous les films.

Policier

Films entrant dans cette catégorie: No Country for Old Men, John Wick, Tenet, The Devil All the Time, No Time to Die, In Time, Mission: Impossible.

Popularité du genre «policier» Image: watson/datawrapper

Les films policiers ont connu une forte augmentation de popularité dans les années 1940 et 1950. Depuis les années 1990, cela ne fait pratiquement que décroître. En 2021, 7 % de tous les films produits étaient des thrillers policiers.

Comédies musicales

Films entrant dans cette catégorie: Mamma Mia!, Grease, Hair, tick, tick... BOOM!, The Greatest Showman.

Popularité du genre «comédie musicale» Image: watson/datawrapper

Le genre n'a cessé de perdre de sa popularité depuis les années 1930. Alors qu'il culminait en 1930 avec 15 % de part de marché, en 2021 il était de 1 %.

Comédie

Films entrant dans cette catégorie: Free Guy, We are the Millers, Mean Girls, School of Rock, Moana, Toy Story, The Big Lebowski.

Popularité du genre «comédie» Image: watson/datawrapper

Malgré une légère baisse à partir de 2004, la comédie est définitivement le genre le plus populaire. En 2021, la comédie représentait 20% de tous les films nouvellement sortis.

Horreur

Films entrant dans cette catégorie: Ça, The Purge, The Conjuring, Final Destination, Scream, Resident Evil, Midsommar.

Popularité du genre «horreur» Image: watson/datawrapper

Depuis le tournant du millénaire, la production de films d'horreur a triplé. En 2021, 12% de tous les films pourraient être attribués au genre «horreur».

Documentaire

Films entrant dans cette catégorie: Derrière nos écrans de fumée, American Murder, Cowspiracy, La sagesse de la pieuvre, David Attenborough : une vie sur notre planète.

Popularité du genre «documentaire» Image: watson/datawrapper

Ce genre a certainement connu la plus forte croissance. Avec une part de 20%, les documentaires sont actuellement le genre le plus important aux côtés des comédies.

Western

Films entrant dans cette catégorie: The Power of the Dog, Django Unchained, Good for Nothing, Lucky Luke.

Popularité du genre «western» Image: watson/datawrapper

Depuis les années 1950, la popularité du western n'a cessé de décliner. En 1980, les films occidentaux représentaient moins de 1% de tous les films par an. En 2021, le genre a connu un petit renouveau avec des films tels que The Power of the Dog, Cry Macho, Old Henry et The Harder They Fall.

Fantastique

Films entrant dans cette catégorie: Le Hobbit: la désolation de Smaug, Pirates des Caraïbes, Van Helsing, Harry Potter.

Popularité du genre «fantastique» Image: watson/datawrapper

Le genre «fantastique» a toujours été relativement petit, culminant à seulement 5%. Depuis les années 2000, la part de tous les films fantastiques est de 3 %.

Film de guerre

Films entrant dans cette catégorie: 1917, Inglourious Basterds, Il faur sauver le soldat Ryan, Le Garçon au pyjama rayé.

Popularité du genre «film de guerre» Image: watson/datawrapper

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les films de guerre jouissaient d'une grande popularité. En 1943, 13% de tous les films produits étaient des films de guerre. Depuis lors, la proportion est relativement faible. En 2021, 1% de tous les films étaient encore affectés au genre «guerre».

Les gens en comparaison

Pour mettre ces 12 genres en tête-à-tête, nous devons les regarder sur un tableau à échelle unifiée.

Il devient alors évident que la comédie avait des kilomètres d'avance sur tout le monde pendant des décennies. Seuls les films d'amour (depuis 1922) et maintenant les documentaires (depuis 2010) ont pu rattraper les comédies.

Popularité des genres de films en pourcentage par an Image: watson/datawrapper

Top 3 en 2021:

Documentaire (20%)

Comédie (20%)

Thriller (13%)

Flop 3 en 2021:

Comédie musicale (1%)

Policier (1%)

Western (1%)

Voici ce que dit un cinéaste à propos des «genres»:

Thomas Gerber est un cinéaste suisse et maître de conférences en réalisation de longs métrages à la Haute École d'art de Zurich. Il explique pourquoi nous aimons certains genres et en consommons à peine d'autres.

Pourquoi aime-t-on la comédie?

Thomas Gerber: Les comédies sont une véritable détente pour le corps et l'esprit. Ce que j'aime dans la comédie, c'est qu'elle exagère la vraie vie; vous vous reconnaissez dans les personnages et vous pouvez rire de vous-même. De plus, des endorphines sont libérées lorsque vous riez, et cela fonctionne mieux en groupe avec des amis.

Pourquoi les documentaires sont-ils devenus si populaires?

Thomas Gerber: Depuis une vingtaine d'années, le grand public s'intéresse également beaucoup plus au film documentaire, ce qui est dû à des films captivants comme Bowling for Columbine de Michael Moore ou Supersize Me de Morgan Spurlock. Je crois aussi que les documentaires et les longs métrages s'influencent constamment dans leurs styles narratifs. Peut-être que les gens en ont assez des mêmes histoires fictives banales avec des fins heureuses prévisibles. Les gens recherchent de nouvelles choses basées sur la réalité.



Qu'est-ce qui vous fascine dans l'horreur?

Thomas Gerber: Dans la sécurité de notre canapé, on peut affronter et explorer certaines peurs et certains tabous. C'est très amusant. Une expérience simulée est libératrice une fois arrivé à la fin du film

Une raison importante du boom des films d'horreur: ils sont relativement bon marché à produire et s'ils réussissent, ils rapportent beaucoup d'argent. Il n'est donc intéressant que d'un point de vue purement économique de produire des films d'horreur.



Pourquoi ne regarde-t-on presque plus les films de guerre et les westerns ?

Thomas Gerber: Il y a eu des flops très coûteux, comme Le Justicier solitaire. Les westerns sont très chers à produire et ne rapportent pratiquement rien en dehors des États-Unis. De plus, le monde a changé: de simples histoires avec le bien d'un côté et le mal de l'autre avec des cow-boys, nous ennuient. Le genre western est aussi traditionnellement un genre raconté lentement et il est difficile de le mélanger avec d'autres genres.

Quels sont les genres qui ont le potentiel de devenir plus populaires à l'avenir?

Gerber: Euh, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. En fait, je pense que tous les genres que nous avons déjà continueront à coexister. J'aime les genres hybrides, comme l'horreur et la comédie. Qui sait, peut-être que la comédie romantique fera son grand retour? Je pense que les biopics et les documentaires trouveront un large public dans les prochaines années.

