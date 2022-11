Twitter compare Zac Efron à un personnage de Shrek (et ce n'est pas gentil)

L'acteur actuellement sur le tournage de The Iron Claw, un film sur une famille de catcheurs, est comparé au roi dans Shrek et c'est pas un compliment.

Oubliez tout ce que vous savez de Zac Efron. Oubliez son physique d'athlète dans Baywatch et encore plus son physique de teenager prépubère dans High School Musical. L'acteur de 35 ans est méconnaissable depuis qu'il est sur le tournage de The Iron Claw, un film sur une célèbre famille de catcheurs américains dans les années 80.

Il y joue Kevin Von Erich, l'un des fils de ce clan au destin tragique, mais d'après les internautes, il a plutôt l'air de tourner dans un autre long métrage. Sur les réseaux sociaux, on le compare à Lord Farquaad, le roi dans Shrek. Mais un Lord Farquaad shooté aux stéroïdes. Un internaute a blagué en écrivant:

«Il joue dans Shrek, le retour de Lord Farquaad (après son opération d'extension des jambes et six mois de crossfit)»

Mais Lord Farquaad n'a pas le monopole du combo coupe au bol-frange. Les internautes (probablement un peu plus âgés) comparent également Zac Efron à Musclor, dessin animé des années 1980, mais aussi à Lou Ferrigno, acteur et culturiste américain ayant interprété Hulk dans la série télévisée des années 1970. Il portait d'ailleurs le même short en jeans déchiré.

Il y a aussi Dora l'exploratrice en version Dora explore la salle de fitness (on ne savait même pas que ça existait).

Contre toute attente, personne sur Twitter n'a comparé Zac Efron à Jacouille la Fripouille sous stéroïdes dans Les Visiteurs. On ne dit pas que ce sont les mêmes personnes, on dit juste qu'on ne les a jamais vu ensemble dans la même pièce.

Une mâchoire à vous broyer une tortue

La carrure de Zac Efron a radicalement changé ces dernières années. Son visage aussi. Des rumeurs circulent et prétendent qu'il aurait fait de la chirurgie esthétique pour redessiner sa mâchoire.

Dans une interview accordée au magazine Men's Health, l'acteur a raconté qu'il s'était fracassé la mâchoire en courant dans sa maison avec des chaussettes. Après avoir subi une opération pour réparer les dégâts, ses muscles faciaux sont devenus« vraiment, vraiment gros» pour compenser la blessure. «Les masséters ont tout simplement grandi», a-t-il déclaré. Comme quoi, il n'est pas nécessaire de passer par la case chirurgie plastique pour se faire un ravalement de façade, faites le dingo chez vous en chaussettes, c'est tout aussi efficace.

En parlant de coupe de cheveux ratée...