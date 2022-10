Lindsay Lohan fait son grand retour dans un film de Noël très kitsch

Fans de «Mean Girls», réjouissez-vous! Lindsay Lohan revient dans un film Netflix à l'eau de rose avec de la neige artificielle et des looks ultra Christmas spirit.

Amoureux du cinéma, le vrai, le 10 novembre à 9 heures du matin (heure suisse), dites à votre secrétaire d'annuler tous vos rendez-vous, préparez-vous du chocolat chaud, un plaid cozy et une bougie à la cannelle, car Falling for Christmas (Noël tombe à pic, en français) sort sur Netflix.

Et c'est une actrice qu'on n'a pas vu depuis des lustres qui est la star de ce long métrage de Noël: Lindsay Lohan. C'est tellement la star que la plateforme de streaming n'a même pas pris la peine d'écrire le nom de l'acteur qui partage l'affiche avec elle: un certain Chord Overstreet.

Sapin, chalet, fausse neige et manches bouffantes (rouges, au cas où on n'aurait pas compris que c'était Noël)... cette affiche est une masterclass.

netflix

Pour l'instant, pas de bande-annonce. Netflix nous lance des miettes de pain d'épices avec uniquement cinq pauvres photos et trois lignes sur l'histoire.

«Kikou, je suis de retour!»

Quelle est l'intrigue?

Comme tout bon télé -film de Noël, il faut toujours un élément perturbateur comme un accident. Ah bah ça tombe bien! L'histoire raconte celle d'une snob héritière d'hôtels fraîchement fiancée, devenue amnésique après un accident de ski.

Il faut aussi de l'amour. L'héritière est alors prise en charge par un homme séduisant (mais pauvre) et sa fille, quelques jours avant Noël. Spoiler alert: il va vachement bien s'occuper d'elle et ils vont tomber amoureux. Le tout doit être saupoudré de neige artificielle.

L'écharpe dans les films de Noël sert uniquement à mettre une pointe de rouge, parce qu'on est très premier degré. Il ne faudrait surtout pas que les personnages aient véritablement froid, ils ont d'autres problèmes à gérer.

Image: netflix

On sait peu de choses sur le mec qui n'a pas son nom sur l'affiche. On suppose qu'il élève sa fille seul, mais est-il veuf? Ou pire, divorcé? En tout cas, et contre toute attente, la fille de machin truc a l'air de voir en Lindsay une deuxième mère. On s'y attendait pas du tout.

Le monsieur à droite, ce serait pas le père Noël? Au fait, je vous ai dit que c'était un film de Noël?

netflix

Comme Netflix n'a pas révélé d'autres informations (le mystère est entier), on essaie de deviner ce qu'il se passe juste en regardant les photos. Là, par exemple, le mec qui n'a pas son nom sur l'affiche a probablement préparé un plat réconfortant à l'héritière, genre du pain perdu, et elle tombe sous son charme, elle qui a l'habitude des dîner en douze services.

Un truc se passe, une connexion, une alchimie, serait-ce grâce à la magie de Noël?❤️

Et là, c'est une photo de l'héritière avant son accident de ski, on suppose, quand elle était encore cette garce snobinarde. Une question quand même: son styliste, c'est le même que celui d'Emily in Paris?

«Emily? C'est Lindsay. Dis-moi, c'est quoi les tendances mode de Noël 2022? Ça le fait les froufrous aux manches?»

Rendez-vous donc le 10 novembre pour Noël tombe à pic, sur Netflix. En vrai, on se réjouit, ça va être génial.

