«Black Adam», une bouse à 200 millions? Voici les premiers avis

Les médias sont unanimes concernant le nouveau film avec Dwayne Johnson (spoiler alert: c'est nul). Sur les internets, c'est le contraire. Même que certains trouvent le film génial. Deux salles, deux ambiances.

Sorti ce mercredi 19 octobre au cinéma, le nouveau film de l'univers DC Comics, rival de Marvel, fait déjà beaucoup parler de lui. Forcément, avec un budget de 200 millions de dollars et The Rock, star du long-métrage interprétant le super-héros Black Adam, les fans étaient au rendez-vous.

L'histoire d'abord

Né et mort en esclave, Black Adam renaît en dieu. Dans l'univers DC Comics, il est l'un des personnages les plus puissants et il dispose d'une force équivalente à celle de Superman. Mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un super-héros. Dans le film, Black Adam oscille entre le bien et le mal.

La bande-annonce:

L'avis des médias

Chez watson, on n'a malheureusement pas eu le temps d'aller le voir. Hier 19 octobre, jour de sa sortie en salles, on était trop occupé avec la quotidienne de la Star Academy (il faut choisir ses combats).

Les critiques ciné américaines ont défoncé le film à 200 millions de dollars.

«Non, Dwayne Johnson #BlackAdam ne changera pas la hiérarchie des pouvoirs du DCEU. Cela vous fera croire, cependant, que même avec une véritable star de cinéma à l'affiche, cet univers cinématographique étendu est vraiment une cause perdue.» Rolling Stone

«Les débuts en tant que super-héros de Dwayne Johnson sont une autre catastrophe pour l'univers cinématographique de DC.» IndieWire

«Ne vous méprenez pas: Black Adam est fait de séquences d'action prévisibles, de scènes de combat fastidieuses et compte même le sacrifice désormais indispensable d'un personnage majeur. Mais c'est cet assaisonnement de politique radicale – le thème: la question de savoir si les combattants de la liberté doivent respecter les règles de la guerre – qui lui donne un peu de piquant. Il n'est pas certain que cela suffise à distinguer Black Adam dans un monde qui compte déjà trop de films de super-héros.» The Washington Post

«Ce projet étonnamment sérieux (mais tout de même très lourd) prive Johnson de son plus grand pouvoir – son sens de l'humour – tout en donnant à la star désormais hétéroclite l'occasion de jouer un personnage aux contradictions intéressantes.» Variety

Et sur Twitter, qu'est-ce qui se dit?

Contrairement aux médias, les internautes sont très enthousiastes. Certains pensent même que DC pourrait bien fumer Marvel. On se calme quand même, rappelons que l'été dernier, le studio a purement et simplement annulé la sortie de Batgirl, film pourtant terminé.

Voici les meilleurs tweets:

«Une résurrection pour le CDEU»

«Jubilatoire»

Ça sent la suite...

Ciao Marvel!

En parlant de Marvel, c'est bon de rappeler que:

Faut se préparer à entendre les gens qui vont aller voir Black Adam et dire que DC copie Marvel en voyant Doctor Fate. Rappelez-vous qu'il est venu en premier.

BORDEL!

Un bon score sur IMDb, un mauvais score sur Rotten Tomatoes

Côtés bases de données, Black Adam obtient une note honorable de 7,5/10 sur IMDb, la bible des cinéphiles. C'est vraiment pas dégueulasse.

Par contre, sur Rotten Tomatoes, l'agrégateur de critiques des professionnels, le score de Black Adam donné en pourcentage est de 54% (c'est mauvais), 74 avis ayant été comptabilisés jusqu'à présent. De quoi agacer les fans pour qui le score d'audience est ce qui compte vraiment pour déterminer si un film vaut la peine d'être vu en salle.

Le score Rotten Tomatoes de Black Adam est l'un des plus bas du DCEU, seuls trois films ont obtenu un score plus bas: Justice League (39%), Batman v Superman: Dawn of Justice (29%) et Suicide Squad (26%).

Un petit sondage pour terminer

Et vous, allez-vous voir Black Adam au cinéma? C'est clair! The Rock, ma vie, ma passion. J'crois pas. Ça a l'air quand même bien pourri.

Le film Black Adam est au cinéma depuis le 19 octobre.

