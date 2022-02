Razzie Awards: Bruce Willis a fait tellement de navets qu’il a sa propre catégorie

Vous l’ignorez sûrement mais Bruce Willis est apparu dans huit films en 2021. Et pas des chefs-d'œuvre. A tel point qu’il a sa propre catégorie aux Razzie Awards, cérémonie qui récompense le pire du cinéma.

Les Razzie Awards, c’est comme les Oscars mais pour les films les plus pourris de l’année. Pour 2021, l’événement qui se veut grinçant n’y est pas allé de main morte en créant une catégorie inédite: «Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021». La star de Die Hard a fait tellement de navets l’an passé qu’il lui fallait une catégorie à lui tout seul.

Mais de quels films parle-t-on? Des longs-métrages qui n’ont jamais vu la lumière d’une salle de cinéma (même une sombre, il y a toujours des lumières pour pas qu'on se casse la gueule en allant aux toilettes) et qui ne sont disponibles qu’en streaming. Une dégringolade notable pour un type qui a joué le rôle de John McClane.

Dans ces nouveaux films, Bruce Willis, 65 ans, joue des rôles comme shérif, ancien policier, général en retraite ou ex-agent de la CIA. Pas des grands rôles, juste des apparitions. Leurs notes sur IMDb sont catastrophiques. Certains n’obtiennent même pas 3 sur 10 comme Cosmic Sin (2,5/10).

Trois de ces films (American Siege, Apex et Out of Death) affichent un score de 0% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes.

Mais le film qui pourrait lui permettre de rafler le plus de récompenses, c’est une comédie musicale consacrée à la princesse Diana et diffusée sur Netflix. Il est en lice dans neuf catégories, dont celle du pire long-métrage. Comme le rappelle BFMTV, la comédie musicale elle-même n'est restée à l'affiche à Broadway que pour 33 représentations.

On espère que Bruce Willis remportera au moins un prix car du coup, il aura la chance de repartir avec un trophée en forme de framboise de la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8 (ça a l'air sympa dit comme ça!). Les vainqueurs seront annoncés la veille de la cérémonie des Oscars, le 26 mars.

Bruce Willis serait-il notre nouveau Nicolas Cage? L’acteur de «Volte-face» avait enchaîné les bouses pour se refaire une santé financière, après avoir fait de mauvais investissements.

