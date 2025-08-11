Petunia, zéro poil sur le caillou mais un charisme de chien, est désormais une star mondiale. Image: Anadolu

Ce chien moche a gagné un prix très convoité

Petunia, une bouledogue français sans poils, est le nouveau chien le plus laid du monde. Elle a raflé le titre convoité dans le cadre d'un concours californien réputé.

Vous vous rappelez de Wild Thang, qui avait été élu le chien le plus laid du monde dans le cadre d'un concours annuel très suivi organisé aux Etats-Unis, le «Ugliest Dog Contest»?

Mais siii, il s'agissait d'un Pékinois à la tronche débraillée, dont l'attribut original majeur était sa langue qui pendait constamment de côté.

Hé bien, on connaît désormais son successeur. Le titre tant convoité a été attribué à Petunia, une femelle bouledogue français, lors de l'édition 2025. Ce qui la rend si spéciale? L'absence totale de poils sur son corps, ce qui lui confère un look, disons, affreux, mais furieusement attachant.

Image: Anadolu

Image: Anadolu

Image: Anadolu

Le look de Petunia n'est pas sans nous faire penser au canidé ultra-moche tant affectionné par Deadpool Peggy. Cette dernière était issue d'un croisement improbable entre un carlin et un chien chinois.

Promouvoir l'adoption de toutous atypiques

En plus de la gloire, la propriétaire de Petunia, Shannon Nyman, a remporté la coquette somme de 5000 dollars. Mais au-delà de l'anecdote amusante, ce concours, qui se tient en Californie, à la foire du comté de Sonoma à Santa Rosa, et qui existe depuis près d'un demi-siècle, est bien plus qu'une simple blague.

Il s'agit, comme l'explique le Huffington Post, d'une célébration des toutous atypiques, et d'un plaidoyer pour l'adoption et la mise en lumière de ces chiens aux allures étranges, souvent sauvés de refuges. Le but de ce concours est de rappeler que le «pedigree ne définit pas la valeur d'un animal» et que les imperfections sont justement ce qui rend chaque chien spécial.

«Des chiens de toutes les races et de toutes les tailles ont réchauffé nos cœurs et rempli nos vies d’un amour inconditionnel. Cet événement de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques.» Texte affiché sur le site du concours.

Comme son prédécesseur Wild Thang, qui souffrait des séquelles d'une maladie, Petunia sera mise sous les feux des projecteurs. Elle est invitée à participer à l'émission matinale The Today Show sur NBC, où elle pourra faire fondre les cœurs du public et peut-être devenir une star.

(jod)