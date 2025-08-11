beau temps29°
DE | FR
burger
Divertissement
Animaux

On connait le nouveau chien le plus moche du monde

SONOMA COUNTY, CALIFORNIA - AUG 8: Petunia was crowned as the winner of the 2025 &#039;World&#039;s Ugliest Dog&#039; contest with her owner Shannon Nyman by her side and was awarded $5,000 on August ...
Petunia, zéro poil sur le caillou mais un charisme de chien, est désormais une star mondiale. Image: Anadolu

Ce chien moche a gagné un prix très convoité

Petunia, une bouledogue français sans poils, est le nouveau chien le plus laid du monde. Elle a raflé le titre convoité dans le cadre d'un concours californien réputé.
11.08.2025, 14:5511.08.2025, 15:04
Plus de «Divertissement»

Vous vous rappelez de Wild Thang, qui avait été élu le chien le plus laid du monde dans le cadre d'un concours annuel très suivi organisé aux Etats-Unis, le «Ugliest Dog Contest»?

Mais siii, il s'agissait d'un Pékinois à la tronche débraillée, dont l'attribut original majeur était sa langue qui pendait constamment de côté.

Tout savoir sur le gagnant de l'année passée 👇

Le chien le plus moche du monde, c'est lui

Hé bien, on connaît désormais son successeur. Le titre tant convoité a été attribué à Petunia, une femelle bouledogue français, lors de l'édition 2025. Ce qui la rend si spéciale? L'absence totale de poils sur son corps, ce qui lui confère un look, disons, affreux, mais furieusement attachant.

SONOMA COUNTY, CALIFORNIA - AUG 8: Petunia was crowned as the winner of the 2025 &#039;World&#039;s Ugliest Dog&#039; contest with her owner Shannon Nyman by her side and was awarded $5,000 on August ...
Image: Anadolu
SONOMA COUNTY, CALIFORNIA - AUG 8: Petunia was crowned as the winner of the 2025 &#039;World&#039;s Ugliest Dog&#039; contest with her owner Shannon Nyman by her side and was awarded $5,000 on August ...
Image: Anadolu
SONOMA COUNTY, CALIFORNIA - AUG 8: Petunia was crowned as the winner of the 2025 &#039;World&#039;s Ugliest Dog&#039; contest with her owner Shannon Nyman by her side and was awarded $5,000 on August ...
Image: Anadolu

Le look de Petunia n'est pas sans nous faire penser au canidé ultra-moche tant affectionné par Deadpool Peggy. Cette dernière était issue d'un croisement improbable entre un carlin et un chien chinois.

Peggy était si chou 👇

Peggy aussi est reine de beauté. Elle a été élue «chien le plus laid de Grande-Bretagne».
Peggy aussi est reine de beauté. Elle a été élue «chien le plus laid de Grande-Bretagne».source: x
Qui est Peggy, la chienne la plus moche de Hollywood?

Promouvoir l'adoption de toutous atypiques

En plus de la gloire, la propriétaire de Petunia, Shannon Nyman, a remporté la coquette somme de 5000 dollars. Mais au-delà de l'anecdote amusante, ce concours, qui se tient en Californie, à la foire du comté de Sonoma à Santa Rosa, et qui existe depuis près d'un demi-siècle, est bien plus qu'une simple blague.

Il s'agit, comme l'explique le Huffington Post, d'une célébration des toutous atypiques, et d'un plaidoyer pour l'adoption et la mise en lumière de ces chiens aux allures étranges, souvent sauvés de refuges. Le but de ce concours est de rappeler que le «pedigree ne définit pas la valeur d'un animal» et que les imperfections sont justement ce qui rend chaque chien spécial.

«Des chiens de toutes les races et de toutes les tailles ont réchauffé nos cœurs et rempli nos vies d’un amour inconditionnel. Cet événement de renommée mondiale célèbre les imperfections qui rendent tous les chiens spéciaux et uniques.»
Texte affiché sur le site du concours.

Comme son prédécesseur Wild Thang, qui souffrait des séquelles d'une maladie, Petunia sera mise sous les feux des projecteurs. Elle est invitée à participer à l'émission matinale The Today Show sur NBC, où elle pourra faire fondre les cœurs du public et peut-être devenir une star.

(jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
1
Thèmes
Voici Pearl, le plus petit chien du monde
1 / 9
Voici Pearl, le plus petit chien du monde
source: guinnessworldrecords
partager sur Facebookpartager sur X
Ces pranks de mariage cachent un vrai problème
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
2
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur
Cette humoriste imite Jim Carrey et c'est bluffant
L'Américaine Heather Shaw ressemble comme deux gouttes d'eau à Jim Carrey. Plus que lui ressembler, elle copie parfaitement ses mimiques.
Heather Shaw est une humoriste de stand-up âgée de 34 ans, originaire de Rochester, dans l’État de New York. Enchaînant les vannes depuis plus de dix ans, elle s'est notamment fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à une particularité: sa ressemblance frappante avec Jim Carrey, une légende de la comédie.
L’article