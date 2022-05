Annoncée lors du CinemaCon de Las Vegas, la suite de Dirty Dancing a été confirmée.

Ces suites de films dont, on l'espère, vous n'avez jamais entendu parler

Si vous n'avez pas entendu parler de ces films, c'est sûrement pour une bonne raison. Spoiler: ils sont nuls (de chez nul).

Annoncée lors du CinemaCon de Las Vegas, la suite de Dirty Dancing a été confirmée: «Dans le prochain chapitre, Jennifer Grey reviendra au Kellerman's».

Aucun détail n'est encore connu, si ce n'est que l'actrice, Jennifer Grey, qui avait déjà joué dans le classique culte de 1987 avec Patrick Swayze sera de retour dans le rôle de «Baby». Malheureusement, l'acteur Patrick Swayze étant décédé en 2009, le duo ne sera pas réuni.

Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? A une époque où des franchises comme Fast and Furious comptent une dizaine de films, qui sont devenus de plus en plus nazes au fil du temps, c'est une question légitime.

Il faut bien se l'avouer: les suites qui comptent plus de trois films devraient être interdites. Vous n'y croyez pas? Preuves à l'appui, voici 13 suites de films qu'on aurait préféré ne pas regarder.👇

Dirty Dancing (2004/2007)

Il y a d'une part le préquel, Dirty Dancing: Havana Nights (2004), une comédie musicale qui se déroule en 1958 dans le Cuba d'avant la Révolution. Patrick Swayze aurait reçu cinq millions de dollars pour son tout petit caméo en tant que professeur de danse.

Et il y a aussi le spin-off de 2017, qui n'a jamais été projeté dans les salles de cinéma et qui a été diffusé exclusivement sur la chaîne de télévision ABC.

Grease 2 (1982)

Alors que Grease (l'original) a connu un succès monstre lors de sa sortie en 1978 ET qu'il continue de figurer sur les listes de nombreuses critiques, la suite du film en 1982 fut un échec total, malgré Michelle Pfeiffer.

Pour les critiques et les cinéphiles, Grease 2 se classe, avec Speed 2: Cruise Control et Means Girls 2 parmi les suites les plus mauvaises de l'histoire d'Hollywood. C'est sans doute pour cela que vous n'en avez jamais entendu parler.

Ace Ventura Jr (2009)

Josh Flitter s'est glissé dans le rôle d'Ace Ventura Junior dans ce troisième film de la série Ace Ventura. Dans les deux premiers épisodes, Jim Carrey tenait le rôle principal, mais ce n'est pas le cas dans le troisième. Néanmoins, lui et Flitter ont un rôle commun au cinéma: ils sont tous deux apparus dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).

Mean Girls 2 (2011)

«The Plastics are back!» disait-on. Mais un seul membre du casting du film à succès de 2004 était vraiment de retour: Tim Meadows, qui a repris son rôle de recteur Ron Duvall.

American Pie (2005 – 2020)

American Pie comptait de base quatre films originaux: American Pie (1999), American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) et enfin American Reunion (2012), tous avec le même casting.

Par le suite, il n'y a eu pas moins de cinq autres spin-off: American Pie Presents: Band Camp (2005), American Pie Presents: The Naked Mile (2006), American Pie Presents: Beta House (2007) ET American Pie Presents: The Book of Love (2009).

Ici, seul Eugene Levy, alias le père de Kim, faisait partie du casting original. Ah oui, et il y a eu encore American Pie Presents: Girls' Rules (2020), qui ne comptait plus personne du casting original.

Blues Brothers 2000 (1998)

John Belushi aka Jake Blues étant malheureusement décédé, Dan Aykroyd aka Elwood Blues a transformé le duo de frères en quatuor (y compris un enfant pour l'effet «djeun's»). Non, ça n'a pas marché. Dommage pour la bonne musique.

Speed 2 (1997)

Même principe que le précédent, mais cette fois, ce n'est pas un bus, mais un bateau de croisière. De nouveau avec Sandra Bullock, seulement cette fois, Keanu Reeves a refusé de participer. Et il a bien fait.

Le film a remporté le Golden Himbeere 1998 de «la pire suite» et a été nommé dans sept autres catégories («pire actrice», «pire réalisateur», «pire chanson originale», «pire film», «pire couple à l'écran», «pire scénario» et «pire acteur dans un second rôle»).

Basic Instinct 2 (2006)

14 ans après le film policier à succès de 1992, Sharon Stone reprend son rôle de romancière manipulatrice et de meurtrière potentielle, Catherine Trammell.

«Une tentative ratée de renouer avec le concept réussi de l'original. Ni la mise en scène, ni les acteurs ne parviennent à faire oublier le scénario ubuesque» selon le dictionnaire du cinéma international. Mince, dommage.

American Psycho 2 (2002)

Mila Kunis et William Shatner tiennent les rôles principaux dans cette suite du film à succès de Christian Bale. Mais ce film a été réalisé à partir d'un scénario qui n'avait aucun lien avec American Psycho.

Ce n'est qu'au cours de la production que le scénario a été modifié et que la sous-intrigue concernant Patrick Bateman a été ajoutée. Résultat: personne n'a aimé le film. Même Mila Kunis, qui s'est publiquement opposée à l'idée d'un troisième volet.

Road House 2 (2006)

Bon, quelques faits: il est sorti direct en DVD. Sa durée est inférieure à 90 minutes. Il est sorti 17 ans après l'original avec Patrick Swayze. Ça sent mauvais.

«En Louisiane, Nate Tanner est le patron d'un bar baptisé le Black Pelican. Ses ennuis débutent lorsqu'il voit débarquer au sein de son établissement un certain Wild Bill, dangereux trafiquant de drogue». Ça vous intéresse? Nous non plus.

Souviens-toi... l'été dernier (2006)

Souviens-toi... l'été dernier a obtenu une note de 0% sur RottenTomatoes.com. Pas mal.

Legally Blondes (2009)

Reese Witherspoon, la star des deux premiers films Legally Blonde a produit ce troisième épisode, mais n'a pas joué dans le film. A la place, les jumelles Camilla et Rebecca Rosso ont joué les cousines britanniques du personnage original de Witherspoon. Not a good idea.

Home Alone 4 – Taking Back the House (2002)

Pas de Macaulay Culkin dans le quatrième film de la série Home Alone (il était déjà un peu trop adulte au moment de la sortie du film).

A la place, Mike Weinberg a joué le rôle de Kevin McCallister, âgé de 9 ans. Il paraît que ce film aurait dû être le point de départ d'une série télévisée Home Alone. Aurait dû, au conditionnel.

