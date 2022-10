«Les plastiques» au centre commercial. image: paramount home entertainment

9 fun facts sur «Mean Girls», le film qui a bercé les années 2000

Le 3 octobre, c'était un jour culte pour tous les fans de Mean Girls. Voici 9 trucs que vous ignorez peut-être sur ce film qui a bercé toute une génération.

Le 3 octobre, on célébrait le Mean Girls Day. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez. Pour les autres, c'est une référence à une scène dans laquelle Cady dit en voix off:

«Avec la bénédiction de Regina, j'ai commencé à parler de plus en plus à Aaron. Le 3 octobre, il m'a demandé quel jour on était»

Lindsay Lohan aurait dû jouer Regina George

Lindsay Lohan a initialement auditionné pour le rôle de Regina George. Elle l'aurait d'ailleurs obtenu si les producteurs n'avaient pas eu du mal à caster une Cady à la hauteur. Mais ce n'était pas la seule raison: alors que le casting était encore en cours, la comédie «Freaky Friday», également avec Lindsay Lohan dans le rôle principal, est sortie. Le studio était convaincu que ni le public ni les fans de Lindsay ne l'accepteraient comme la méchante après ce film.

Amanda Seyfried a également auditionné pour le rôle de Regina. Mais les producteurs l'ont plutôt vue dans le rôle de la niaise Karen.

Un livre sur le développement personnel a inspiré les créateurs du film

Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman, un livre de soutien pour les parents sur les cliques d'adolescents, a inspiré Tina Fey pour le scénario de «Mean Girls». Ce livre traite du comportement des adolescentes. Il veut montrer aux parents comment ils peuvent aider leur fille à «survivre aux cliques, aux ragots, aux amis et à la nouvelle réalité du monde des filles».

Janis Ian est une personne réelle

Janis Ian (jouée par Lizzy Caplan) est l'amie rebelle de Cady. Son personnage porte le nom d'une musicienne connue. Avec la chanson «At Seventeen», qui parle de «reines de beauté», la vraie Janis Ian a remporté un Grammy. La chanson apparaît également dans le film.

Grâce au film, Daniel Franzese a eu le courage de faire son coming out

A l'origine, l'acteur Daniel Franzese était frustré d'avoir le rôle de Damian. Mais longtemps après la sortie du long métrage, en 2014, il a écrit une lettre de coming out à son personnage sur IndieWire: «Maintenant, en 2014 – dix ans plus tard –, je réalise que c'est grâce à toi que j'ai appris à être à nouveau fier de moi. Ce n'est pas grave si personne ne veut s'asseoir à la même table que les "freaks". Être un artiste queer est l'une des choses que j'aime le plus chez moi. J'ai toujours été différent, et c'est génial.»

Daniel Franzese participe à la deuxième saison actuelle de «RuPaul's Secret Celebrity Drag Race». Son personnage de drag-queen s'appelle Donna Bellisima.

Glen Coco n'était sur le plateau que pour la bouffe gratuite

«You go Glenn Coco!» est l'une des citations cultes de «Mean Girls». Il s'en est fallu d'un cheveu qu'elle ne voie jamais le jour, car l'acteur qui joue Glen Coco pendant ces quelques secondes n'aurait même pas dû être présent sur le plateau.

Après avoir passé une audition pour le film et n'ayant pas obtenu le rôle, David Reale, alors âgé de 19 ans, a décidé de traîner sur le plateau avec les acteurs pour profiter de la bouffe gratuite.

Le réalisateur l'a reconnu de l'audition et a décidé de le faire jouer dans la scène de la distribution de bonbons.

Reale a déclaré qu'il n'avait jamais été officiellement engagé et n'avait donc jamais touché d'argent – mais que la bouffe gratuite en valait la peine.

«C'est trop fetch» poursuit encore Lacey Chabert

Lacey Chabert, l'interprète de Gretchen, entend constamment le mot «fetch», inventé par son personnage. Dans une interview de 2014, elle a déclaré: «Les gens me tweetent des centaines, voire des milliers de fois par jour la réplique du film: "C'est trop fetch!"»

Le mot «fetch», intraduisible en français, signifie cool, génial. Il a même poursuivi l'actrice hors ligne, dans les endroits les plus improbables: «Je suis allée à la pharmacie parce que j'étais malade et je voulais me procurer des médicaments. Le pharmacien m'a regardée et m'a dit: "Vous n'avez pas l'air de vous sentir très fetch aujourd'hui".»

Parmi les milliers de tweets, il y en a un de Barack Obama:

Lindsay Lohan a changé 59 fois de tenue

image: paramount

Mary Jane Fort, la costumière du film, a déclaré dans une interview à Nylon qu'elle avait parcouru d'innombrables magazines pour ados afin de trouver les tenues adéquates. Dans le film, c'est Cady qui a dû changer le plus de tenues: Jane Fort estime ce nombre à 59, mais les autres actrices auraient également dû se changer plus de 30 fois chacune.

En contrepartie, les interprètes ont pu garder certains vêtements après le tournage.

Jonathan Bennett a eu le rôle parce qu'il ressemblait à Jimmy Fallon

Jonathan Bennett a raconté en 2015 au Huffpost que Tina Fey l'avait seulement engagé parce qu'il ressemblait à sa co-star de longue date du Saturday Night Live, Jimmy Fallon.

«Elle a confirmé que c'était vrai à 100 %», a déclaré Bennett, ajoutant qu'il n'avait jamais rencontré Fallon, mais qu'il serait ravi d'apparaître dans The Tonight Show en tant que sosie de Fallon.

2004: l'année de Rachel McAdams

Difficile à imaginer, mais Mean Girls et N'oublie jamais sont tous deux sortis en 2004. Rachel McAdams avait alors 26 ans. Dans Mean Girls, elle portait une perruque.

Vous connaisez d'autres fun facts sur Mean Girls? Écris-les dans les commentaires!

