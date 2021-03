Divertissement

Devinez les titres de ces films mal spoilés

Sur Twitter, les gens dévoilent volontairement la fin des films mais en l’expliquant mal (et sans dire les noms des longs-métrages). Saurez-vous les reconnaître?

Tout a commencé avec @Boblafrite1, «spécialiste du gonzo sociétal et du 3ème degré», comme il l’écrit dans sa description Twitter. Dimanche 7 mars, cet influenceur du lol a lancé un thread sur le réseau social👇:

Spoile la fin d'un film en ne l'expliquant pas comme il faut (et sans dire quel film).



Exemple: à la fin il reçoit un colis de sa femme. — BobLaFrite (@Boblafrite1) March 7, 2021

Son exemple: «à la fin il reçoit un colis de sa femme», fait référence au film Seven, lorsque Brad Pitt découvre la tête de son épouse dans une boîte en carton, la fameuse scène du: «What's in the box!??!», ou pour ceux qui l'ont vu en français: «Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet!??!»

On a repris les tweets des films les plus mal spoilés de ce thread. Vous aussi, amusez-vous à deviner les longs-métrages qui se cachent derrière ces spoilers tout pourris. On vous donne à chaque fois un indice. Les réponses sont à la fin de l'article. Mais d'abord☝ une petite page publicitaire.

On commence par une facile:

Une histoire un peu bateau

À la fin la vielle meuf enfaîte elle avait le caillou depuis le début avec elle et elle le jette dans l'océan alors que tout un tas de mecs le cherchaient depuis des mois. — 𝒫𝓇𝒶𝓌𝓃𝓎 𝒫𝓇𝒶𝓌𝓃𝓎 𝑅𝓊𝓃 𝑅𝓊𝓃 🦐 (@GalakticPrawn) March 8, 2021

Plus dure celle-là:

Une histoire de saleté

à la fin ils peuvent tous se laver les cheveux — nicolp84🏴🏴 (@nicolp84) March 7, 2021

On espère que vos cinq premiers sont en éveil:

Une histoire d'enfant

A la fin, le psy comprend pourquoi il ne recevait plus de salaire depuis le début du film https://t.co/I58nZj4cLw — Homoludicus (@HugoPiks) March 7, 2021

Là on est dans le turfu:

Une histoire de temporalité

À la fin celui qui était mort refait le plein avec une poubelle puis repart là où y'a pas de routes. https://t.co/yf34GbJVBu — BobLaFrite (@Boblafrite1) March 7, 2021

Une facile pour vous donner du courage:

Une histoire qui fait peur

À la fin du film, elle a le droit d’être détachée de son lit — Jules (@JulesSerrurier) March 7, 2021

Le premier il est dur et le deuxième aussi:

Une histoire de lapin et une histoire de pied

Dans un autre, à la fin, le mec qu’on croyait mort depuis le début se lève et ferme la porte de la salle de bain. — Salseur (@salseur) March 7, 2021

Y a Brad Pitt dedans:

Une histoire de savon

À la fin il se tire une balle dans la bouche et ça fait exploser tous les immeubles autour.

Et y'a une bite mais on la voit pas vraiment ça dépend des gens... https://t.co/yf34GbJVBu — BobLaFrite (@Boblafrite1) March 7, 2021

Une méga dure pour la fin:

Une histoire de jalousie

A la fin y'a plein de clones de lui sous l'estrade, et le jumeau qu'on savait pas que c'était un jumeau et qui est pas mort le voit et est choqué. https://t.co/yf34GbJVBu — BobLaFrite (@Boblafrite1) March 7, 2021

Les réponses: Titanic, RRRrrrr!!!, Le Sixième Sens, Retour vers le Futur, L'Exorciste, Donnie Darko, Saw 1, Fight Club, Le Prestige (méga dur celui-là, on vous l'avait dit).

Si vous voulez continuer à vous gâcher la fin des films (parce que vous aimez vous faire mal), allez sur ce site👉etenfaitalafin.fr.

Vous pouvez aussi mal rédiger des spoilers dans les commentaires .

