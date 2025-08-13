32 photos qui prouvent que la plage était plus fun à l'époque bild: imago

Oliver Baroni Suivez-moi

En cette belle et torride matinée, voici des photos de vacances à la plage d’antan – tout simplement parce qu’elles sont si belles!

Ok, ok, avec la photo de couverture ci-dessus, techniquement, il y a 33 photos, mais PEU IMPORTE.

Commençons par ces trois Anglaises à Bournemouth en 1947, qui ont vraiment hâte d'aller à la plage.

Image: imago

Ce qui était vrai à l'époque l'est toujours aujourd'hui: les enfants adorent les vacances à la plage. Normandie, 1935.

Image: imago

(Non, nous ne suivons aucun ordre particulier ici, ni chronologiquement, ni géographiquement, ni thématiquement.)

Ipanema, Rio de Janeiro, 1978 (et peut-être l'explication pour laquelle les Brésiliens sont si bons au football) :

Image: imago

Pour les audacieux: sauter depuis la jetée de Brighton dans les années 1920.

Image: imago

Californie, 1968: est-ce Paul? ou Richard?

Image: imago

Suède, 1952: une nouvelle loi vient de prolonger les vacances à trois semaines. Ce jeune couple en profite.

Image: imago

Californie du Sud, 1964:

Image: imago

Eh bien, la coiffure est peut-être un peu trop parfaite pour une sortie spontanée à la plage. C'est pourquoi cette photo pourrait provenir d'une séance photo de mode...

... oh! Qu'il s'agisse de photos de mode ou de clichés privés: ces modèles de bikini sont vraiment incroyables!

Image: imago

Pendant ce temps, à Sylt, en 1964:

Image: imago

Remontons un peu le temps! Rockaway Beach, New York, 1906:

Image: imago

Blackpool, Angleterre, années 1930:

Image: imago

L'été en Suède, 1952:

Image: imago

Le capitaine Riley (celui avec le chapeau) et ses robustes hommes de l'équipe de sauveteurs de Coney Island, New York, 1901:

Image: imago

Californie du Sud, années 1950: Oh oui, cette posture de danse Dirty Dancing était déjà pratiquée à l’époque.

Image: imago

Au fait: des vacances à la plage? Historiquement parlant, c’est plutôt une nouveauté. Comme pour tant de choses que nous tenons pour acquises aujourd’hui, ce sont les Victoriens qui ont découvert le concept de «se détendre sur la plage» au milieu du XIXe siècle, souvent sous un vague prétexte médical. Pour combattre la trilogie des maladies les plus victoriennes (la tuberculose, l’hystérie et la mélancolie), les médecins recommandaient souvent une escapade au bord de la «mer analeptique» (qui rétablit les forces).

La toute première destination touristique pour des vacances à la plage? Étonnamment, pas sur la côte méditerranéenne, mais, contrairement aux attentes, dans la ville de Scarborough, au nord de l'Angleterre.

Image: imago

Voici une photo des années 1930: le Scarborough Spa Complex sur la plage avec le South Bay Grand Hotel en arrière-plan.

Une sieste à Copacabana à Rio, 1985:

Image: imago

Le rire est bon pour la santé: Weston-Super-Mare sur le canal de Bristol dans l'ouest de l'Angleterre, années 1950.

Image: imago

Scène de plage en Italie, 1970:

Image: imago

Également en Italie, plus précisément sur la plage de Procchio sur l’île d’Elbe, dans les années 1930:

Image: imago

«They see me rollin'»: Venice Beach, Los Angeles, 1984.

Image: imago

Du fun au soleil en 1958 sur la côte ouest de l'Angleterre:

Image: imago

Aujourd'hui, cela serait probablement considéré comme du camping sauvage: scène de plage en Italie, 1960.

Image: imago

Long Beach, Californie, début des années 1960:

Image: imago

Clacton-on-Sea, dans le comté anglais d'Essex, 1949:

Image: imago

Voilà à quoi ressemblaient les adolescents d'autrefois. Du moins ceux sur la plage de Granville, en Normandie, à l'été 1910.

Image: imago

Avant que les surfeurs ne prennent le dessus: Newquay en Cornouailles, 1948.

Image: imago

En parlant de surfeurs, voici deux scènes de Huntington Beach, Californie du Sud, 1964:

Image: imago

L'été s'annonçait magnifique...

Image: imago

Soixante et onze ans plus tôt, en 1895, les vacances à la plage sur la côte ouest française avaient une ambiance légèrement différente.

Image: imago

Et au Lavandou sur la Côte d'Azur dans les années 1930, ça ressemblait à ça:

Image: imago

Pendant ce temps, à Copacabana à Rio de Janeiro, en 1978:

Image: imago

Enfin, nous ramenons ces trois femmes anglaises de 1947. Elles sont maintenant arrivées à la plage!

Image: imago