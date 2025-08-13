beau temps17°
Storypics

32 photos qui prouvent que la plage était plus fun à l'époque

bild: imago
13.08.2025, 05:38
Oliver Baroni
En cette belle et torride matinée, voici des photos de vacances à la plage d’antan – tout simplement parce qu’elles sont si belles!

Ok, ok, avec la photo de couverture ci-dessus, techniquement, il y a 33 photos, mais PEU IMPORTE.

Commençons par ces trois Anglaises à Bournemouth en 1947, qui ont vraiment hâte d'aller à la plage.

Bildnummer 60199408 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalGirls running over sand dunes Bank holiday fun in Bournemouth 3rd August 1947 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY kbdig 1900 ...
Image: imago

Ce qui était vrai à l'époque l'est toujours aujourd'hui: les enfants adorent les vacances à la plage. Normandie, 1935.

PLAGE annees 30 Four children on a beach quatre enfants sur une plage en Angleterre Photographie anonyme vers 1935 Credit Collection SSPLKHARBINETAPABOR BEACH 30s Four children on a beach Four childre ...
Image: imago

(Non, nous ne suivons aucun ordre particulier ici, ni chronologiquement, ni géographiquement, ni thématiquement.)

Ipanema, Rio de Janeiro, 1978 (et peut-être l'explication pour laquelle les Brésiliens sont si bons au football) :

Bildnummer 51693602 Datum 02101978 Copyright imagoSven SimonZwei Jungen spielen gekonnt mit einem Ball am Strand von Rio de Janeiro Personen Dynamik 1978 Rio de Janeiro Junge Kind Ball Blle spielen Sa ...
Image: imago

Pour les audacieux: sauter depuis la jetée de Brighton dans les années 1920.

Bildnummer 59963467 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalDiving off the pier during the Whitsun holiday at Brighton 1920 kbdig 1900 quer 1920s 20s 20th Century Adult Alfieri Beac ...
Image: imago

Californie, 1968: est-ce Paul? ou Richard?

Paar Sonnenbaden am California Beach 10 August 1968 Kalifornien USA Datum unbekannt Ein Paar sonnt sich am Strand whrend es sich mit Babyl einschmiert um eine tiefe dunkle Brune zu bekommen und gesund ...
Image: imago
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été

Suède, 1952: une nouvelle loi vient de prolonger les vacances à trois semaines. Ce jeune couple en profite.

1950er Jahre am Strand Ein junges Paar ist gerade am Strand angekommen und geht auf der Suche nach einem schnen Platz fr einen sonnigen Tag spazieren Sie sind gut gekleidet wie man es in den 1950er Ja ...
Image: imago

Californie du Sud, 1964:

Bildnummer 59942281 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalA woman sunbathing at the seaside on a lilo kbdig 1900 quer 1950 s 1950s 50 s 50s Fifties 1960 s 1960s 60 s 60s Sixties B ...
Image: imago

Eh bien, la coiffure est peut-être un peu trop parfaite pour une sortie spontanée à la plage. C'est pourquoi cette photo pourrait provenir d'une séance photo de mode...

... oh! Qu'il s'agisse de photos de mode ou de clichés privés: ces modèles de bikini sont vraiment incroyables!

Bildnummer 59942282 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalTwo women sunbathing at the seaside kbdig 1900 quer 1950 s 1950s 50 s 50s Fifties 1960 s 1960s 60 s 60s Sixties 20th cent ...
Image: imago

Pendant ce temps, à Sylt, en 1964:

Sommerurlaub GDR20160222 Aufnahme ca 1964 Sommerurlaub an der Nordsee Sylt
Image: imago

Remontons un peu le temps! Rockaway Beach, New York, 1906:

RECORD DATE NOT STATED On the beach at Rockaway NY between 1901 and 1906 CopyrightxHeritagexArtHeritagexImagesxUnknownx IMAGO ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHTZT PUBLICATIONxNOTxINxUK CopyrightHeritagexArt ...
Image: imago

Blackpool, Angleterre, années 1930:

SAUTE MOUTON Des femmes jouent a saute-mouton sur la plage. Photographie anonyme vers 1930. Credit : Collection SSPL/KHARBINE-TAPABOR. *** SHEEP SKIPPING Women playing sheepskate on the beach Anonymou ...
Image: imago

L'été en Suède, 1952:

1950er Jahre am Strand Zwei Paare vergngen sich an einem Sommertag 1952 am Strand Ref BD11 12 1950s on the beach Two couples are enjoying themselves on the beach a summerday 1952 Ref BD1112 Copyright ...
Image: imago
Le capitaine Riley (celui avec le chapeau) et ses robustes hommes de l'équipe de sauveteurs de Coney Island, New York, 1901:

RECORD DATE NOT STATED Capt Riley and lifeguards Coney Island NY between 1900 and 1905 Creator Unknown CopyrightxHeritagexArtHeritagexImagesx IMAGO 2966132 ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHTZT PUBLICATIONxN ...
Image: imago

Californie du Sud, années 1950: Oh oui, cette posture de danse Dirty Dancing était déjà pratiquée à l’époque.

Bildnummer 60104476 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives International Couple exercising on the beach kbdig 1900 quadrat 50s 1950s 1950 s 50 s fifties Acrobatics Beach Bodybuilder Bodybuildin ...
Image: imago

Au fait: des vacances à la plage? Historiquement parlant, c’est plutôt une nouveauté. Comme pour tant de choses que nous tenons pour acquises aujourd’hui, ce sont les Victoriens qui ont découvert le concept de «se détendre sur la plage» au milieu du XIXe siècle, souvent sous un vague prétexte médical. Pour combattre la trilogie des maladies les plus victoriennes (la tuberculose, l’hystérie et la mélancolie), les médecins recommandaient souvent une escapade au bord de la «mer analeptique» (qui rétablit les forces).

La toute première destination touristique pour des vacances à la plage? Étonnamment, pas sur la côte méditerranéenne, mais, contrairement aux attentes, dans la ville de Scarborough, au nord de l'Angleterre.

Bildnummer 59984928 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalScarborough Spa Complex on the South Bay with the Grand Hotel in the background Scarborough North Yorkshire England 1930 ...
Image: imago

Voici une photo des années 1930: le Scarborough Spa Complex sur la plage avec le South Bay Grand Hotel en arrière-plan.

Une sieste à Copacabana à Rio, 1985:

Bildnummer 50387627 Datum 22091985 Copyright imagoWerner OttoBrasilianer schlft auf einer Bank am Strand von Copacabana Personen Landschaft 1985 Rio de Janeiro Strnde Sandstrand Sandstrnde Badestrand ...
Image: imago

Le rire est bon pour la santé: Weston-Super-Mare sur le canal de Bristol dans l'ouest de l'Angleterre, années 1950.

Bildnummer 60104319 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives International This donkey is quick to see the point of the joke told by whitsun holidaymaker Hilary Hazelwood of Birmingham foreground ...
Image: imago

Scène de plage en Italie, 1970:

RECORD DATE NOT STATED Summer camp 1970 01021970 97245W273226
Image: imago

Également en Italie, plus précisément sur la plage de Procchio sur l’île d’Elbe, dans les années 1930:

Holiday on the Elba Island portrait of a woman with a child on the beach of Procchio 3564401 Holiday on the Elba Island portrait of a woman with a child on the beach of Procchio addinfo Holiday on the ...
Image: imago

«They see me rollin'»: Venice Beach, Los Angeles, 1984.

Bildnummer 52369081 Datum 01061984 Copyright imagoSven SimonRollschuhfahrerinnen am Venice Beach in Los Angeles Personen Krperteile Symbolfoto 1984 USA Los Angeles LA LA Kalifornien Frau Frauen Rollsc ...
Image: imago

Du fun au soleil en 1958 sur la côte ouest de l'Angleterre:

Bildnummer 60060873 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalAs beach donkey Dorothy right foreground contentedly gives a ride to Lyyn Fieldhouse of Cookley near Kidderminster Worcs ...
Image: imago

Aujourd'hui, cela serait probablement considéré comme du camping sauvage: scène de plage en Italie, 1960.

RECORD DATE NOT STATED Camping on the beach 1960 01021960 97245W265274
Image: imago

Long Beach, Californie, début des années 1960:

Bildnummer 55860088 Datum 01012011 Copyright imagoUnited ArchivesA woman sunbathing at the seaside with her boyfriend USA Mono Print kbdig 2011 quer 1950 s 1950s 50 s 50s Fifties 1960 s 1960s 60 s 60s ...
Image: imago

Clacton-on-Sea, dans le comté anglais d'Essex, 1949:

Bildnummer 60094543 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives International Butlin s Camp The camp invades the promenade at Clacton on novel tandem bicycles each on bearing a prominent advertiseme ...
Image: imago

Voilà à quoi ressemblaient les adolescents d'autrefois. Du moins ceux sur la plage de Granville, en Normandie, à l'été 1910.

Vacances Adolescentes et jeunes gens vers 1910 Enfants Marthe 18931985 en jupe grise et Jean 18921912 a droite et amis de Jules Antoine en vacances a Granville devant une cabine de plage Autochrome de ...
Image: imago

Avant que les surfeurs ne prennent le dessus: Newquay en Cornouailles, 1948.

Bildnummer 60059497 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalA game of quoits on the beach at Newquay Cornwall 16th May 1948 kbdig 1900 quadrat 40s 1940s 1940 s 40 s forties British ...
Image: imago

En parlant de surfeurs, voici deux scènes de Huntington Beach, Californie du Sud, 1964:

Bildnummer 60023090 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalGirl watching surfers on the beach kbdig 1900 quadrat Activity Beach Beauty Bikini Fashion Holiday Model Ocean Sand Sea S ...
Image: imago
L'été s'annonçait magnifique...

CALIFORNIA SURFERS 1964 PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright xGRANGERxxGRANGERx 0076292
Image: imago

Soixante et onze ans plus tôt, en 1895, les vacances à la plage sur la côte ouest française avaient une ambiance légèrement différente.

Beach scene along the French coast showing two women walking alongside the sand on holiday photographed circa 1895 WHA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHTZT Copyright WHA Unit ...
Image: imago

Et au Lavandou sur la Côte d'Azur dans les années 1930, ça ressemblait à ça:

Holidays at the Lavandou French Riviera Holidays at the Lavandou French Riviera Private Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xPhoto12Photosvintagesx WTZ02325045
Image: imago

Pendant ce temps, à Copacabana à Rio de Janeiro, en 1978:

Bildnummer 51693620 Datum 02101978 Copyright imagoSven SimonJunge Brasilianer entspannen an der Copacabana in Rio de Janeiro Personen Highlight 1978 Rio de Janeiro Copacabana Jungen Jungendlicher Juge ...
Image: imago

Enfin, nous ramenons ces trois femmes anglaises de 1947. Elles sont maintenant arrivées à la plage!

Bildnummer 60022982 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalA dip in the sea is something like a busman s holiday for these bikiniclad girls who are appearing in the Aqua Show at Bo ...
Image: imago
Pour ceux qui sont encore à la plage: profitez bien!

partager sur Facebook
