Le Seigneur des Anneaux: Amazon a dévoilé la date de sortie!



Image: keystone/shutterstock

On connaît la date de diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux

Une image a également été dévoilée et les spéculations vont bon train.

Il faudra être patient. L'adaptation très attendue de la saga de Tolkien par Amazon Studios ne sera pas diffusée avant le 2 septembre 2022 (oui, vous avez bien lu, 2022). La société de streaming l’a annoncé ce lundi 2 août. Mais ce coming soon a l’air de durer une éternité. Et pour cause, ça fait depuis 2017, année d’acquisition des droits par Amazon, que les fans patientent.

Pour accompagner cette annonce et calmer les esprits, un su-sucre a été lancé aux Ringers: la première image officielle a été partagée sur les réseaux, sans contexte. On y voit un paysage avec un château tentaculaire, un mystérieux personnage au premier plan et deux arbres en feu qui ont embrasé Twitter (oui, si on zoome, il y en a deux.)

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Les passionnés en ont déduit qu'il s'agissait du royaume de Valinor. Ça ne fait pas beaucoup avancer le Schmilblick, d'autant qu'il a été confirmé que la série se déroulait au Second Âge de la Terre du Milieu, plusieurs milliers d'années après la destruction des Deux Arbres de Valinor. C'est dur à suivre quand on est novice.

D'après le site Den of Geek, qui explique en long et en large l'histoire de ce royaume dans un article digne d'une thèse elfique, cette image teaser est tirée d'un prologue. Mais tout ceci reste de la spéculation.

Les épisodes seront diffusés au compte goutte, semaine après semaine. On ne pourra donc pas faire une grosse crise de boulimie et s’envoyer la saison en un week-end.

La série la plus chère jamais produite

Le tournage de la première saison s'est achevé en Nouvelle-Zélande pour un budget estimé à 465 millions de dollars, faisant d'elle la série la plus chère de l'histoire. Avec tout ce fric, la pression est énorme. Espérons qu’Amazon racontera une bonne histoire, avec une intrigue, un monde qui nous transporte et des personnages avec de la profondeur.

Côté casting, on retrouvera entre autres Robert Amarayo, qui a joué Ned Stark jeune dans Game of Thrones et Cynthia Addai-Robinson, connue pour son rôle dans la série Spartacus.

