Si on ferme un oeil, on a presque l'impression d'y être.

Les 8 piscines d'hôtels les plus folles au monde

Il fait chaud, on le sait. Si vous tentez de vous rafraîchir avec une bouteille d'eau glacée postée devant votre ventilateur, sachez que d'autres barbotent devant des paysages à couper le souffle. Voici 8 piscines d'hôtels de luxe qui font rêver.

Banyan Tree Escape - Bali

A Bali, si on veut éviter les investisseurs en Bitcoin fraichement reconvertis en shamans, on peut aller au Banyan Tree Escape, un hôtel de luxe au cœur de la nature. La piscine de cet établissement est à couper le souffle, donnant l'impression d'avancer dans une jungle dense et brumeuse. Et comme luxe is more, chacune des 16 villas de la propriété dispose également de sa propre piscine privée.



The Withe Lotus liked this.

Few & Far Luvhondo - Afrique du Sud

Ce lodge est tout beau tout neuf. Il a ouvert il y a quelques mois dans la réserve de biosphère de Vhembe, en Afrique du Sud, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un hôtel très exclusif, puisqu'il n'y a que six suites. L'établissement donne sur 25 hectares de brousse et en plus de piscines privées pour chaque chambre, il y a une piscine à débordement avec une vue imprenable sur la nature environnante.

Avec un peu de chance, une girafe viendra s'abreuver.

L'Oberoi Udaivilās - Udaipur

Au nord-ouest de l'Inde, il existe un hôtel où il semble difficile de ne pas se sentir comme un maharaja. L'Oberoi Udaivilās à Udaipur offre une piscine de 50 mètres nichée entre les collines d'Aravalli dans des jardins luxuriants.

Comme dirait Kim Kardashian en parlant de son voyage en Inde: «Je me suis sentie comme princesse Jasmine dans Aladdin», dessin animé qui se déroule au Middle East. dr

La piscine du Burj Al Arab - Dubaï

Qu'on aime ou pas Dubaï, il faut avouer que certains hôtels sont des prouesses architecturales. A commencer par le Burj Al Arab, plus communément appelé «la voile». Et la piscine de cet hôtel est à la hauteur du nombre d'étoiles de l'établissement (sept).

Come to Dubai, habibi!

Hotel The Mitsui - Kyoto

Au cœur de Kyoto, au Japon, cet établissement cache une piscine d'eau thermale naturelle, alimentée par une source chaude située à 100 mètres sous l'hôtel. Une expérience coupée du monde.

Noir, c'est noir!

Miramonti Boutique Hotel, les Dolomites en Italie

Boutique Hotel, il faut le dire vite. Le Miramonti est un bijou d'architecture qui allie ancien et moderne. La piscine surplombe la ville de Merano et offre un panorama sur les Dolomites. L'hôtel est également connu pour son sauna finlandais et ses sources chaudes.

Pour ceux qui aiment tout ce qui est symétrique.

Nayara Tented Camp - Costa Rica

Nager tout en observant les toucans et les perroquets virevoltant entre les cécropias? C'est ce que propose le Nayara Tented Camp, un hôtel composé de cabanes perchées dans les arbres construites en adéquation avec leur environnement. Les écolos reprocheront probablement les équipements cinq étoiles (spa, vins, cuisine gastronomique) un peu extravagants pour les purs et durs.

Ce n'est pas tant la piscine, mais la vue sur le volcan Arenal qui est incroyable.

Villa Honegg - Lucerne

Pas la peine d'aller au bout du monde pour profiter d'une vue imprenable depuis un bassin d'eau douce. Par contre, comme tous les autres établissements cités, mieux vaut avoir le porte-monnaie bien rempli. La piscine de la Villa Honegg à Lucerne surplombe le lac des 4 cantons.

Te Tieu, c'te vue!

