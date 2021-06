Au Texas, on peut manger une plâtrée de nachos sortant d’une poubelle

Qui veut manger des insectes? En tout cas, pas les Suisses 🤢

Les insectes, c’est sain, c’est bon (qu'ils disent), c’est riche en protéine et surtout c’est une alternative écolo à la consommation de viande. En Suisse pourtant, ça ne prend pas.

Souvenez-vous, en 2018, c’était l’effervescence autour de la consommation d’insectes. La Suisse venait d’autoriser les vers de farine, les grillons et les criquets migrateurs, beaucoup tentaient l’expérience sur un stand du Paléo festival et on imaginait la conquête des assiettes avec ces nouveaux produits riches en acides gras, protéines, minéraux et vitamines.

Mais voilà. Près de quatre ans plus tard, l’idée ne convainc pas vraiment. Selon les chiffres de la Confédération, la vente …