Les vignettes Panini, c'est bientôt fini

La Coupe du Monde 2022 sera le dernier événement dont l'entreprise italienne sera partenaire. Elle sera remplacée par la société américaine Topps.

Les vignettes Panini ont accompagné pendant de (très) longues années les plus passionnés. Image: sda

Depuis 1961, les vignettes de la marque Panini rythment la vie de bon nombre de passionnées et de collectionneurs. Et pour cause, l'entreprise italienne accompagne chaque année les plus grands rendez-vous du football. Mais c'est bientôt de l'histoire ancienne: l'UEFA change de partenaire et s'allie avec la société américaine d'autocollants Topps et ce, dès l’Euro 2024, rapporte mardi Le Temps.

Une entrée pour le moins remarquée

La marque Topps s'est empressée d'annoncer la nouvelle sur Twitter en partageant une vidéo dans laquelle apparaît un invité de marque: José Mourinho, l'entraineur portugais. Ce dernier «choisira personnellement les joueurs qui seront représentés dans les collections», peut-on lire sur Le Matin.

Déjà partenaire officiel de la Ligue des champions, de l’Europa League ainsi que de l’Europa Conference League, Topps s’est associé à l’UEFA pour tous les tournois internationaux, soit les Euros masculin et féminin ainsi que la Ligue des nations.

Pour les plus ferus d'entre vous, pas de panique. Il est encore possible d'acquérir les vignettes les plus rares sur le site officiel de l'entreprise. (sia)