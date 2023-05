Alors que les internautes ont salué la prestation de Shay, nombre d'entre eux ont également souligné le manque d'enthousiasme du public. (source: capture d'écran)

Shay fait monter la température aux «Flammes»

Shay a mis le feu à la scène du prix musical récompensant les artistes de rap, ce jeudi à Paris. Le public, selon nombre d'internautes, n'était pas au rendez-vous.

«Nouvel album, nouveau flow, pétasse, j’suis revenue prendre tout ce qu’elles m’ont pris🔥🎶»

La chanteuse Shay a littéralement mis le feu ce jeudi à la première cérémonie des Flammes, un prix musical dédié au rap et aux «cultures populaires francophones». Toute harnachée de cuir, la chanteuse belge a servi un matrixage bien emballé de son titre sorti en mars dernier Jolie go, et de son nouveau son, Commando.

Shay fait le show👇 Vidéo: extern / rest

L'interprète de PMW a réjoui la Toile avec sa prestation aussi léchée visuellement que musicalement.«Elle a délivré une performance de haut niveau!», relève un compte Twitter. «SHAY est incroyable, les visuels, le rap, le flow, elle n'a vraiment pas blagué ce soir!», peut-on lire. Ou encore: «Shay merci merci merci. Un album enfin, maintenant on veut une tournée».

Cependant, certains ont été déçu de l'ambiance côté salle. Nombre d'internautes ont déploré le fait que le public des Flammes 2023, un peu éteint, n'était pas au diapason avec les prestations qui lui étaient offertes. Le frère de Shay, le rappeur Le Motif, et sa compagne, la youtubeuse Océane, ont bien tenté de réveiller l'audience au terme de la prestation de la chanteuse belge, mais sans grand succès. «Shay ne mérite pas ce public d'aigris, elle nous offre du pur génie, elle nous sort Commando et, il y a juste Le Motif et Océane qui se lèvent? Coeur sur eux, vraiment», réagit un twitto. «Shay est trop loin pour le public français, désolé», opine pour sa part un utilisateur TikTok.

Le Motif et Océane soutiennent Shay👇 Vidéo: extern / rest

Espérons que l'accueil sera moins glacial pour la nouvelle saison de l'émission Nouvelle École, dont la chanteuse belge fait partie du jury, aux côtés de Niska et SCH. Le premier épisode de la compétition rap sera diffusé le 17 mai sur Netflix.

Des artistes «dans l'ombre»

Comme le relaie Le Parisien, «il y a vingt et une catégories dans les Flammes, dont treize ouvertes au scrutin du public, avec trois artistes par catégorie». Pas moins 135 000 personnes se sont mobilisées pour voter sur leurs réseaux sociaux, tandis que jeudi, le théâtre du Châtelet, où se déroulait l'événement, affichait complet, avec plus de 2000 spectateurs. Le concept derrière le prix? Mettre en lumière ceux que les médias traditionnels laissent dans l’ombre, soit des artistes issus de la culture populaire.

C'est l'humoriste Fary qui a lancé la soirée. Parmi les invités, l'on trouvait Hamza, SCH ou Dinos, mais aussi la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, ou encore l’ex-Miss France Flora Coquerel.

Cette première édition s'est bien déroulée, selon les organisateurs, mais la froideur du public a laissé les médias mitigés. Voici tout de même quelques moments forts:

Le rappeur Kalash et son shatta ont réveillé la salle:

Tiakola, âgé de 23 ans, a remporté 3 Flammes: le prix de l'album nouvelle pop de l'année pour Mélo; la Flamme du morceau R'n'b pour Atasanté; le prix du morceau d'inspiration afro pour Soza.

Vidéo: twitter

Werenoi remporte le prix «Révélation artiste masculin de l'année»:

Vidéo: twitter

SCH a remis la Flamme éternelle (qui récompense une carrière à succès) au rappeur Le Rat Luciano:

Palmarès complet:

Compositeur de l’année: Tarik Azzouz

Featuring de l’année: Rencontre, de Diniz & Damso

Révélation féminine de l’année: Ronisia

Révélation masculine de l’année: Werenoi

Flamme éternelle: Le Rat Luciano

Meilleure performance rap: Djamel de Dosseh

Album nouvelle pop de l’année : Mélo de Tiakola

Meilleure stratégie de lancement de l'année: Bigflo et Oli pour Les autres c'est nous

Label indépendant de l'année: SPKTAQLR

Label de l'année: Epic Records

Pochette d'album de l'année: M. A. N. (Black Roses & lost Feelings)

Concert de l'année : Laylow à l'Accor Arena

Morceau caribéen ou d’inspiration caribéenne de l’année: Laptop, de Kalash feat. Maureen

Morceau RnB de l’année: Atasanté, Tiakola ft. Hamza

Morceau afro ou d’inspiration afro de l’année : Soza, Tiakola

Flamme exceptionnelle : Fally Ipupa

Morceau de l'année : Intro, de Josman

Album rap de l'année: Hiver à Paris, de Dinos

Artiste masculin de l'année: Gazo

Artiste féminine de l'année: Aya Nakamura

Flamme Spotify de l'Album de l'année: Gazo

La performance de Shay aux Flammes 2023 en entier👇 Vidéo: twitter

