«Le public était plus intéressé par mes origines que par mon spectacle»

Le festival Black Helvetia se déroule du 30.09 au 23.10 au théâtre populaire romand à La-Chaux-de-Fonds. Pour ses fondatrices, il s'agit de traiter de thématiques qui sont «à l'intersection des discriminations sexistes et racistes». Le festival a organisé des conférences et des tables rondes avec notamment des invitées prestigieuses comme Barbara Hendricks et Christiane Taubira. Le cycle de conférence s'est terminé le samedi 8 octobre, mais l'exposition collective et itinérante intitulée «Black Helvetia – Etre une femme noire ou afrodescendante en Suisse» est à voir jusqu'au 23 octobre 2022 au théâtre populaire romand à La-Chaux-de-Fonds. La prochaine édition du festival Black Helvetia se déroulera en février 2023 également dans le canton de Neuchâtel, mais au Locle cette fois.