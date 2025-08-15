bien ensoleillé18°
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google

La piscine de Bellerive, à Lausanne, obtient un score de 4,4 sur 5.Image: Keystone

La chaleur de ces derniers jours a poussé de nombreuses personnes vers la piscine la plus proche. Les avis Google nous ont aidés à déterminer quelles sont les structures les plus populaires du pays.
15.08.2025, 05:3015.08.2025, 05:30
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Alberto Silini
Alberto Silini
Ces derniers jours, l'été a repris ses quartiers en Suisse, faisant grimper le thermomètre bien au-dessus de la barre des 30°C. Face à ces températures caniculaires, la piscine peut constituer la seule source de fraîcheur pour de nombreuses personnes.

Pourtant, tous les établissements balnéaires du pays ne s'équivalent pas. Pour déterminer quels étaient les endroits les plus populaires, nous avons jeté un coup d'œil aux avis Google recensant les 712 piscines et plages aménagées de Suisse. Nous avons combiné les données provenant de la carte open source OpenStreetMap avec les notes s'affichant sur Google Maps, allant de 1 à 5. Les piscines ayant reçu moins de 20 évaluations n'ont pas été prises en compte.

La première chose qui saute aux yeux, c'est que les piscines suisses sont globalement très bien notées. L'écrasante majorité des structures présentes sur la liste (plus de 660) ont, en effet, reçu au moins 4 étoiles. Aucun établissement n'obtient toutefois la note maximale. Les trois sites les plus appréciés doivent se contenter d'un score de 4,9. Il s'agit des piscines de Bergün (GR), de Schwändi (GL) et de la plage de Beckenried (NW).

Nul besoin, pourtant, d'aller aussi loin: la Suisse romande dispose également de plusieurs piscines très appréciées. Les dix premières ont reçu une note allant de 4,8 à 4,6. Les voici:

Centre Sportif d'Etoy (VD)Plage du Chauchy (VD)Plage communale de Cortaillod (NE)Bains des Pâquis (GE)Piscine & Wellness Les Hémionées (JU)Piscine de NendazPiscine des ChavannesPiscine de Saint-PrexPlage de Chez-le-BartCentre sportif Palladium de Champéry

Centre Sportif d'Etoy (VD)

  • Note: 4,8 sur 5
Centre Sportif d&#039;Etoy
Image: Facebook: Morges-Natation

La piscine du centre sportif d'Etoy (VD) est la mieux notée de Suisse romande. Elle partage la première marche du podium avec la plage du Chauchy (VD) et la plage communale de Cortaillod (NE), lesquelles ont également obtenu une note de 4,8. Les utilisateurs apprécient particulièrement les «très beaux» bassins, les cours d'aquagym et le personnel.

Plage du Chauchy (VD)

  • Note: 4,8 sur 5
Plage du Chauchy
Image: Morges Région Tourisme

Située sur la commune de Saint-Prex, également dans le district de Morges, la place du Chauchy offre une «bonne ambiance» et une «belle vue» sur les montagnes, selon les avis Google. Les plongeoirs et la buvette sont aussi mentionnés à plusieurs reprises.

Plage communale de Cortaillod (NE)

  • Note: 4,8 sur 5
Plage communale de Cortaillod
Image: Commune de Cortaillod

Les usagers de la plage communale de Cortaillod (NE) semblent apprécier particulièrement son calme, ses arbres et l'eau, «souvent claire». «Un paradis terrestre», assure un baigneur.

Bains des Pâquis (GE)

  • Note: 4,6 sur 5
Les Bains des Pâquis
Image: KEYSTONE

Véritable institution genevoise, les Bains des Pâquis obtiennent le quatrième meilleur score de Suisse romande (4,6 sur 5). Les atouts mis en avant par les visiteurs vont de la vue sur le Jet d'eau à l'atmosphère, en passant par le restaurant. Un «incontournable».

Piscine & Wellness Les Hémionées (JU)

  • Note: 4,6 sur 5
Piscine &amp; Wellness Les Hémionées
Image: Jura & Trois Lacs

La piscine & wellness les Hémionées, à Boncourt (JU) a reçu plus de 200 avis sur Google, très positifs pour la plupart. On y souligne la disponibilité du staff, les abonnements pas chers et sa propreté.

Piscine de Nendaz

  • Note: 4,6 sur 5
Piscine de Nendaz
Image: Nendaz Tourisme

La piscine de Nendaz (VS) offre une «vue superbe sur les montagnes». Le personnel et la buvette suscitent également l'enthousiasme des baigneurs.

Piscine des Chavannes

  • Note: 4,6 sur 5
Piscine des Chavannes
Image: ASPICOSS

Troisième structure couverte de la liste, la piscine des Chavannes, à Cossonay (VD), est qualifiée de «moderne», «confortable» et «bien entretenue».

Piscine de Saint-Prex

  • Note: 4,6 sur 5
Piscine de Saint-Prex
Image: Morges Région Tourisme

La piscine de Saint-Prex (VD) est également toute récente, mais elle a déjà recueilli plusieurs évaluations positives. La luminosité et l'acoustique de la structure sont citées par de nombreuses personnes, à l'image de la disponibilité du personnel.

Plage de Chez-le-Bart

  • Note: 4,6 sur 5
Plage de Chez-le-Bart
Image: Jura & Trois Lacs

La plage de Chez-le-Bart, sur le lac de Neuchâtel, est un endroit calme et idéal pour les enfants, selon les avis Google. La vue et le restaurant sont également appréciés.

Centre sportif Palladium de Champéry

  • Note: 4,6 sur 5
Centre sportif Palladium de Champéry
Image: Valais/Wallis Promotion

La piscine du centre sportif Palladium, à Champéry (VS), peut bénéficier d'une vue sur les montagnes, selon les baigneurs. Beaucoup d'entre eux soulignent également la gentillesse du personnel, ainsi qu'un «rapport qualité prix vraiment super».

