Depuis que Kendji Girac va mieux, Internet tire à balles réelles

Kendji Girac qui se prend une balle dans le thorax, en raison d'une arme achetée à la brocante du coin et d'une mauvaise manipulation: il n'en faut pas plus pour que les internautes dégainent leurs meilleurs vannes.

Les jours du chanteur Kendji Girac ne sont plus en danger, selon les médias. De quoi marquer la fin (apparente?) d'une valse de rebondissements qui ont rythmé notre lundi, tous aussi étranges que peu vraisemblables.

En effet, l'on apprenait lundi que le célèbre artiste français de 27 ans - et gagnant de la troisième saison de The Voice - avait été blessé par balle à la poitrine. L'accident a eu lieu dans la nuit, dans sa caravane à Biscarrosse (Sud-Ouest de la France), sur une aire de la communauté de gens du voyage.

Depuis, on a appris que son pronostic vital n'était plus engagé et qu'une enquête a été ouverte pour «tentative d'homicide volontaire». Mais la Toile a manifestement de la peine à se remettre des diverses déclarations, à commencer par celles du principal intéressé.

Dès qu'il a pu prononcer un mot, Kendji a assuré que le coup était parti tout seul, et qu'il provenait d'une arme achetée peu de temps auparavant. Mais bon, le fait que le pistolet en question ait été retrouvé dans un fossé, à proximité des lieux de l'accident, qui plus est déchargé, a fait lever plus d'un sourcil. L'artiste a en outre assuré qu'il avait acquis ce Colt 45 dans une brocante. Pour paraphraser l'un de mes collègues: «il semble qu'on ne fréquente pas les mêmes les brocantes».

Kendji a fait les boutiques. Résultat: un Colt 45.

Trop de questions en suspens: comment Kendji Girac a-t-il pu se procurer une telle arme dans une brocante? Pourquoi la manipulait-il en pleine nuit? Pourquoi le «gun» a-t-il été retrouvé dans un buisson? Comment vit Kendji Girac? Qui est-il vreuuument? Quelle est sa marque de dentifrice préférée?

Enfin, les auditions des témoins n'ont pas aidé. Notamment les dires d'Emilio, un sexagénaire qui se présente comme son oncle:

«Ce n’est pas un règlement de comptes, c’est un accident. Il a joué avec le truc et bam» Emilio

«On jouait de la guitare, tranquilles. Un accident ça arrive n’importe quand, à n’importe quelle heure» Emilio aussi

