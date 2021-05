Divertissement

Friends

Friends: 11 raisons de NE PAS regarder l'épisode «The Reunion»



Image: watson / shutterstock

11 raisons de NE PAS regarder l'épisode «The Reunion» de Friends

Parce que même si on se réjouit, on va être déçus. Voici 11 faits imparables qui prouvent que cet épisode va être nul #mauvaisefoi.

On a trop attendu

«Oh, trop super!», avons-nous crié en 2019 quand on a su qu'un revival était sur la table. Puis, un pangolin (ou autre chose, je sais pas, je suis pas scientifique) s'en est mêlé. Le tournage devait se faire en mars 2020, puis en août... il a eu lieu en avril dernier. On trépigne depuis si longtemps que le résultat sera forcément en dessous. Il faudrait qu'on puisse s'enlever cette attente, mais c'est aussi efficace que de calmer quelqu'un en lui disant: «calme-toi».

Le «calme» façon Ross. 👇 via GIPHY

C'est nul depuis avant la fin

Alors ok, même si on a bouffé les dix saisons (et qu'on s'est retapé l'intégrale trois fois pendant le confinement), en vrai, Friends, c'est nul depuis la sixième saison. Ross en est à son troisième divorce, les scénaristes se sont pas foulés.

Le «pas calme» façon Ross. 👇 via GIPHY

D'ailleurs, y a pas de scénario

Le script, on en parle? Bah non, y en a pas. «Dans cet épisode non scénarisé, les acteurs retournent sur le plateau original, rencontrent des invités qui ont participé à la série, font des lectures et des reconstitutions d'anciens épisodes», nous dit-on. En gros, c'est un docu. Autant regarder Chasse et Pêche.

«Celui où ils ont fait leur retour»

Si ça sent comme du réchauffé, que ça ressemble à du réchauffé... C'est que c'est du réchauffé. Et qui aime la bouffe de micro-ondes? Le titre de l'épisode dit déjà tout. «Celui où ils ont fait leur retour», waouh. Et dans 17 ans, ça sera quoi? «Celui où ils ont fini dans le même EMS»? Le tout, on le rappelle, sans scénario (j'insiste parce que c'est scandaleux).

Joey est devenu moche

Les attaques sur le physique, c'est trop facile, gnagnagna. Mais peut-on s'arrêter deux secondes sur la tête de Joey, alias le beau gosse de la série? Personne n'a envie de voir sa tête aujourd'hui. La preuve, si on tape «Joey Tribbiani» sur Google, c'est en premier «Joey Tribbiani jeune» qui apparaît.

Image: capture d'écran Google

Ils sont allergiques à quelque chose

Ok, pas d'attaques sur le physique. Alors plutôt que de dire qu'ils ont abusé et pas que des bonnes choses, cherchons une autre théorie pour expliquer ces boursouflures ces visages étonnants. Je mise tout sur une allergie au gluten.

On passe de Brad Pitt à Justin Bieber

Dans l'épisode 9 de la huitième saison, on découvre avec appétit Brad Pitt, alors marié à Jennifer Aniston. Il y joue le rôle d'un ancien camarade de lycée qui avait fondé le club des «détesteurs de Rachel». Depuis, les deux stars ont divorcé, brisant nos petits cœurs. Pire encore (oui parce qu'on s'est remis de leur rupture), c'est Justin Bieber qu'on va se taper dans le revival. Y a plus de budget ou quoi?

Cette série n'est pas réaliste

Depuis 1994, on nous fait croire qu'il est possible d'habiter dans des apparts gigantesques au cœur de New York tout en étant jeunes et fauchés. Vous avez déjà essayé de vivre le rêve américain? Vous allez finir dans une chambre de bonne sans fenêtre et sans eau chaude au-dessus d'un resto vietnamien avec qui vous partagerez la même aération. Le tout pour la modique somme de 2400 dollars. Pas besoin de se taper ce dernier épisode pour s'en rappeler.

Même en Lego, c'est pas crédible. 👇

Les revivals, c'est toujours nul

Citons Sex and the City. La série était sympa (pas réaliste non plus, rappelons-le). Et les films? Le premier, en 2008, était pas ouf (je voulais dire «nul» mais ma collègue l'a trouvé «passable»). En 2010, ils ont remis ça. Cette fois, c'était vraiment une daube sans nom. On a failli nous servir une troisième bouse mais Kim Cattrall, alias Samantha, aurait tué le projet en décidant à la der de ne pas y prendre part. On aurait espéré qu'un des six acteurs de Friends en fasse de même.

C'est sur quelle chaîne put***?

Bon. On va le regarder quand même #mauvaisefoi. Mais où? Aux Etats-Unis, c'est HBO Max qui le diffuse ce 27 mai. En France, c'est la plateforme Salto, que personne ne connaît, qui a chopé les droits. TF1 est aussi dans le game, mais pas de date pour l'instant. J'aimerais croire que chez nous, c'est Léman Bleu qui a acheté les droits de diffusion, mais quand on sait que Jennifer Aniston gagnait 1 million par épisode, j'ai de gros doutes. En tout cas, la RTS a renoncé.

BONUS

Chandler n'aime pas les chiens #monster. Elle non plus, bouh! 👇

Vidéo: watson

Enfin, parce qu'on n'est pas Chandler, voici des chiens et d'autres animaux trop mignons. 👇

1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Une bouillabaisse d'Ariana Grande, de mèmes et de 69 Link zum Artikel Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert Link zum Artikel Quel paquet de céréales industrielles êtes-vous? Link zum Artikel Quel Marseillais à Dubaï êtes-vous? Link zum Artikel