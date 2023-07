Jay Doh, un ami qui te veut du bien, mais dont tu n'as pas besoin. instagram

Le jet d'eau de Genève a désormais sa peluche et elle est ratée

Elle s'appelle Jay Doh. Lol.

BREAKING NEWS: le jet d'eau de Genève a désormais une mascotte à son effigie. Elle s'appelle Jay Doh et s'il y a un jeu de mots, il n'est pas forcément très recherché. Probablement qu'elle s'appelle ainsi parce que c'est comme ça que les touristes internationaux prononcent le jet d'eau: jay doh over here!

Sur Twitter, le compte officiel du jet d'eau explique que Jay est en vente au point info de Genève Tourisme à côté de la grande roue et on imagine que c'est déjà la ruée, que les gens font la queue pour avoir leur peluche bleue en forme de Barbapapa commandée sur Wish.

Il n'y a que deux commentaires sous la publication Twitter et ils sont sans appel: c'est raté. L'un a écrit: «Au secours», l'autre: «Mais pourquoi?!» C'est vrai ça, pourquoi Genève Tourisme a choisi le symbole le plus difficile à représenter en peluche? Pourquoi n'a-t-il pas opté pour l'horloge fleurie ou l'aigle du drapeau de Genève? Avec Jay Doh, on a juste l'impression d'avoir une peluche en forme de chromosome pas fini.

Elle est assez ingrate, mais elle a un regard attendrissant. instagram

Ah non, là, c'est trop près. Coucou Jay, il faut reculer. instagram

Jay Doh a carrément son propre compte Instagram. Ce drôle de spécimen n'est pas très actif sur le réseau social (il est probablement trop occupé à expliquer aux touristes pourquoi il s'appelle Jay Doh avec cette orthographe), mais il bénéficie d'une jolie communauté de 617 followers. Good for you Jay Doh!

Et vous, vous en pensez quoi de cette peluche? J'adore Jay Doh! Trop chou! J'aime pas, elle me fait peur.

