Burger King teste le premier fast-food 100% végétarien

La chaîne de fast-food a transformé l'une de ses enseignes en un pop-up sans viande. Cette expérience durera un mois.

Un restaurant de Madrid a été complètement relooké. Il ne s'appelle plus Burger King mais Vurger King. «V» pour végétarien (ils ont bien bossé au service marketing). En effet, l'établissement propose uniquement un menu sans viande et cela pour une durée d'un mois, jusqu'au 19 novembre.

Il est composé d'un Whopper à base de plantes (le fameux burger de Burger King), d'une version à base de plantes du Long Chicken et des nuggets de poulet végane élaborés en partenariat avec The Vegetarian Butcher, une marque néerlandaise acquise par Unilever en 2018.

Les clients pourront déguster leur Whooper dans une déco «végétale». Je mets le mot entre guillemets parce que la moquette verte et les plantes en plastique, c'est pas très green.

Ce pop-up ouvre deux semaines après que l'association française de défense des animaux L214 ait épinglé la chaîne de fast-food pour ses pratiques d’élevage et d’abattage des poulets. Je rassure les fans de Burger King, les autres chaînes de fast food style KFC et McDo pour n'en citer que deux, ne sont pas des filiales de 30 millions d'amis non plus. Voilà, bisous.

