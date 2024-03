Voici tout ce que l'on sait sur la future série Harry Potter Art conceptuel du jeu Hogwarts Legacy: l'Héritage de Poudlard Image: Warners Bros.

Une fenêtre de sortie, mais pas que… Voici que nous savons sur le futur grand mastodonte télévisuel qui risque d'emballer autant qu'il va faire rager.

Le problème avec les œuvres populaires, ce sont les fans. Les fans des livres, qui voient dans les films adaptés au début du millénaire des œuvres incomplètes, et les fans des films, qui voient dans l'idée d'une série le saccage complet de leur enfance. Pour d'autres, deux décennies suffisent pour qu'il y ait prescription, surtout dans un format qui permet de coller un peu plus aux livres sans devoir subir les coupes de hachoirs propres aux adaptations cinématographiques.

L'annonce d'une série par Warner Bros pour la chaîne HBO et leur plateforme streaming Max a fait trembler l'internet mondial en avril 2023. Œuvre littéraire adaptée au cinéma, au théâtre, en jeux vidéo et même en parc d'attractions, il ne manquait plus qu'une série pour en faire une franchise aussi garnie qu'une choucroute pour alimenter les fans.

Si l'on pouvait penser à une série s'attardant sur différentes époques de l'univers étendu Wizarding World comme le furent les films Les Animaux Fantastiques ou le jeu vidéo Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, le studio compte bien remettre à jour l'histoire du plus célèbre des sorciers et en faire une adaptation fidèle.

«Cette nouvelle série Max Original plongera en profondeur dans chacun des livres emblématiques que les fans ont continué à apprécier pendant toutes ces années» Casey Bloys , président-directeur général de HBO & Max Content

Un projet ambitieux donc, puisque la saga Harry Potter compte sept livres. Si l'on pouvait logiquement imaginer une saison par livre, la série est déjà prévue sur dix saisons. Les derniers volets étant des pavés, on peut dès lors imaginer que la série fera un point d'honneur à suivre la trame des livres. Harry Potter devrait débarquer sur vos écrans à l'horizon 2026, selon David Zaslav, patron de Warner Bros Discovery.

La magie du gain

Le divertissement est une industrie, et une industrie, ça doit générer de l'argent. La franchise Harry Potter étant une vache à lait bien généreuse, elle doit cependant rester active pour délivrer sa manne. Warner Bros en a bien conscience.

David Zaslav, le CEO de Warner Bros Discovery Image: GETTY IMAGES

Lors d'une conférence de Goldman Sachs l'année dernière, David Zaslav, le boss de Warner Bros Discovery, a souligné la nécessité de faire revenir Harry Potter sur le devant de la scène, sans doute motivé par les résultats médiocres des films issus de la saga des Animaux Fantastiques. L'homme d'affaires a insisté sur le fait que faire revenir l'apprenti sorcier présente une énorme opportunité, affirmant que cette propriété intellectuelle a été sous-utilisée ces dernières années malgré les nombreux bénéfices que la franchise leur ramène.

«Nous n'avons rien fait avec Harry Potter depuis plus d'une décennie» David Zaslav, CEO de warner Bros Discovery

J.K. Rowling, l'autrice derrière le monde des sorciers, voit également son compte en banque chez Grigott's se remplir à chaque nouveau produit estampillé d'un éclair. Cependant, les temps sont parfois durs, comme en 2022, lorsque sa société de production a enregistré une baisse de 74% de ses bénéfices en 2022, peu aidée par les polémiques qui lui collent à la peau.

J.K. n'est pas à la rue pour autant, la version scénique de Harry Potter et l'enfant maudit sur les planches de Londres et New York fait toujours salle combe depuis son lancement en 2016. Rien qu'en 2023, la pièce lui a valu un salaire annuel de 10,5 millions de dollars.

Immense succès également pour Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, le jeu vidéo le plus vendu en 2023 avec 220 millions d'unités. Des chiffres qui prouvent que la licence Wizarding World a toujours autant d'attrait et que le public répond présent.

Qui va travailler dessus?

Selon le magazine Deadline, Warner Bros a invité un groupe de créatifs à présenter des idées sur ce que pourrait être la série. Des candidats britanniques et américains ayant travaillé sur des séries à succès comme Orange Is The New Black, Killing Eve, Succession ou His Dark Materials: À la croisée des mondes. La plupart d'entre eux ont un passif avec le genre fantastique ou une expérience avec les plateformes de streaming.

Si la série n'a pas encore officiellement de showrunner, la sélection de celles et ceux qui tiendront les rênes de ce projet pharaonique est en cours et devrait être annoncée en juin.

L'autrice J.K. Rowling suivra également le projet de très près. Impossible pour l'instant de savoir si d'anciens acteurs seront impliqués dans le projet. Daniel Radcliffe, qui incarnait le sorcier à l'écran, a déclaré au média Comicbook être très heureux que le flambeau soit passé.

«Je crois comprendre qu'ils essaient de repartir sur de nouvelles bases et je suis sûr que la personne qui les réalisera voudra y laisser sa propre marque, sans chercher à faire apparaître l'ancien Harry quelque part» Daniel Radcliffe Comicblog.com

Aucun casting n'a été annoncé pour le moment. Les enfants ayant tendance à grandir très vite, on peut imaginer que le choix des interprètes arrivera au dernier stade de la production. L'adaptation des deux premiers livres sera véritablement délicate, puisque les enfants sont âgés de 11 ou 12 ans. Channing Dungey, président du groupe Warner Bros TV, a déclaré que l'entreprise à créé sa propre agence de casting à l'interne afin de trouver les nouveaux visages de Poudlard.

A quoi cela va ressembler?

Harry Potter, tel que décrit dans les livres, selon une intelligence artificielle. Image: Midjourney

La création d'un univers étendu depuis le succès de la saga cinématographique a inévitablement fait place à une charte. On pourra donc difficilement s'attendre à une trahison en matière d'univers, puisque celui-ci est déjà établi. On peut s'attendre évidemment à certaines différences, mais celles-ci ne seront pas flagrantes. La série cherchera assurément sa propre identité, avec, on l'espère, un peu plus de folie que ce qui a été présenté au cinéma.

Le meilleur exemple qui soit est probablement le jeu vidéo, puisque celui-ci nous plonge au sein de l'école de magie et ses alentours, tout en se démarquant des films sortis il y a 20 ans, offrant une expérience visuelle qui lui est propre.

David Yates, qui fut le réalisateur des quatre derniers volets de la saga Harry Potter ainsi que de la trilogie Les Animaux Fantastiques, n'a aucune implication dans la série. Dès lors, on peut aisément imaginer que la version télévisée cherchera à s'éloigner de tout ce qui a été fait avant.

On la verra où?

La série Harry Potter sera produite par HBO, la chaîne derrière des séries prestigieuses, notamment Game of Thrones, la cultissime série ayant marqué la précédente décennie. Elle sera visible sur la plateforme de streaming Max, toujours indisponible sous les latitudes européennes.

Néanmoins, les séries HBO sont disponibles en partenariat avec Canal+ sur la plateforme MyCanal, d'ici à ce que Max pointe son nez sur le vieux continent, ce qui pourrait évidemment arriver d'ici 2026. La Radio Télévision Suisse, quant à elle, a toujours mis un point d'honneur à diffuser le lundi soir le meilleur des séries de la chaîne câblée américaine.

Espérons que la RTS continuera d'honorer son mandat pour les sériephiles que nous sommes, comme elle a pu le faire pour House of the Dragon, The Last of us ou True Detective.