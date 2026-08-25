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Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»

Kit Harington va jouer un rôle clé dans la saga Harry Potter
Kit Harington délaisse la mélancolie de Jon Snow pour le doré et la vanité de Gilderoy Lockhart.images: dr

Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»

L’ancien acteur phare de Game of Thrones prend la relève de Nicholas Hoult pour prêter ses traits au célèbre et vaniteux professeur de défense contre les forces du Mal dans l’adaptation télévisée signée HBO.
25.08.2026, 08:4725.08.2026, 08:50

HBO a officiellement choisi Kit Harington pour incarner Gilderoy Lockhart dans la saison 2 de sa future série Harry Potter, si l'on en croit le magazine Deadline. L’acteur qui campait le ténébreux Jon Snow dans la saga Game of Thrones remplace Nicholas Hoult, qui a quitté la production en raison de conflits d’emploi du temps.

Harington incarnera le flamboyant (et très narcissique) professeur de défense contre les forces du Mal, personnage central de l’intrigue de Harry Potter et la Chambre des secrets.

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Un rôle déjà familier pour l’acteur, qui avait prêté sa voix à Lockhart dans la série de livres audio Audible, interprétée par une distribution complète, à la fin de l’année dernière.

L'acteur de 39 ans avait d'ailleurs exprimé l'affection qu'il avait pour les aventures du petit sorcier:

«Je l’ai lu et, comme tant d’autres générations, j’ai été captivé; je suis resté un grand fan pendant toute mon adolescence.»
Kit Harington, relayé par Deadline

Célèbre pour sa vanité et ses exploits héroïques démesurément exagérés, le personnage avait été incarné à l’écran par Kenneth Branagh dans l’adaptation cinématographique de 2002.

Harington rejoint une distribution prestigieuse menée par Dominic McLaughlin dans le rôle de Harry Potter, aux côtés d’Arabella Stanton, qui incarne Hermione Granger, et d’Alastair Stout, qui joue Ron Weasley.

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La distribution adulte, composée d’acteurs chevronnés, compte notamment John Lithgow dans le rôle du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, Janet McTeer en professeure McGonagall, Paapa Essiedu en Severus Rogue et Nick Frost en Rubeus Hagrid. Côté production, Jon Brown, scénariste de la première saison, est promu co-showrunner aux côtés de Francesca Gardiner, créatrice de la série, tandis que Mark Mylod assurera la réalisation.

Le tournage de la saison 2 de la série Harry Potter doit débuter cet automne, tandis que la saison 1 sera officiellement lancée sur HBO et HBO Max le jour de Noël.

(jod)

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