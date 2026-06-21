La nouvelle série «Harry Potter» va corriger un défaut majeur
Bonne nouvelle pour les fans des livres Harry Potter. Alors que Peeves, l'esprit frappeur qui fait vivre un enfer aux jeunes élèves de Poudlard, n'avait pas trouvé sa place dans les films - au grand désespoir de nombreux amoureux des livres -, la série HBO ne commettra pas cette erreur.
Ce grand favori des fans arpentera donc les couloirs de l'école de magie dans cette nouvelle adaptation, dont le lancement est prévu pour Noël sur HBO Max.
Le casting pour l'esprit frappeur Peeves a déjà été trouvé
Selon Entertainment Weekly, l'interprète de ce fantôme malicieux a d'ores et déjà été recruté. Le rôle sera assuré par Peter Serafinowicz. Le comédien britannique est loin d'être un novice dans l'univers hollywoodien.
Serafinowicz a notamment prêté sa voix à Dark Maul dans Star Wars: La Menace fantôme et est également connu pour ses rôles dans Shaun of the Dead, Dragons, Parks and Recreation, ainsi que dans John Wick: Chapitre 2 et Les Gardiens de la Galaxie.
Coupé au montage des films Harry Potter
Les fans se sont régulièrement indignés du fait que Peeves n'ait pas eu sa place dans ces films au succès planétaire. Initialement, le personnage était pourtant bel et bien prévu pour le premier volet de Harry Potter, sorti en 2001.
La figure a cependant été retirée lors de la postproduction. D'après Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films de la franchise, la décision de supprimer Peeves fait d'ailleurs partie de ses «plus grands regrets concernant le premier film».
HBO offre donc enfin aux fans ce qui leur avait été refusé sur grand écran.
Si le fantôme ne joue pas un rôle crucial dans l'intrigue en elle-même, ses farces perpétuelles et les bêtises qui font partie de son quotidien ne constituent pas seulement une nuisance dans la vie de Poudlard: elles font surtout régulièrement sortir le concierge Argus Rusard de ses gonds.
L'acteur original s'était exprimé sur sa suppression
En 2011, l'humoriste britannique Rik Mayall avait pris la parole - après avoir passé trois semaines devant les caméras dans le rôle de Peeves pour les films Harry Potter:
Rik Mayall, décédé en 2014 à l'âge de 56 ans, n'a jamais réussi à avouer à ses enfants qu'il avait été coupé du film. Ces derniers ne s'étaient d'ailleurs même pas rendu compte de l'absence de leur papa à l'écran:
La série HBO Harry Potter est prévue comme une aventure en sept parties – chaque saison étant dédiée à l'un des sept romans. L'ambition: rester aussi proche que possible des livres et «aller plus en profondeur» que ne l'ont fait les films.