Un personnage clé de Harry Potter va faire son apparition dans la nouvelle série. image: hbo

La nouvelle série «Harry Potter» va corriger un défaut majeur

HBO offre enfin aux fans ce qui leur avait été refusé sur grand écran: l'un des personnages phares des livres sera bel et bien présent dans la série.

Anika Jany / watson.de

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Bonne nouvelle pour les fans des livres Harry Potter. Alors que Peeves, l'esprit frappeur qui fait vivre un enfer aux jeunes élèves de Poudlard, n'avait pas trouvé sa place dans les films - au grand désespoir de nombreux amoureux des livres -, la série HBO ne commettra pas cette erreur.

Ce grand favori des fans arpentera donc les couloirs de l'école de magie dans cette nouvelle adaptation, dont le lancement est prévu pour Noël sur HBO Max.

Le casting pour l'esprit frappeur Peeves a déjà été trouvé

Selon Entertainment Weekly, l'interprète de ce fantôme malicieux a d'ores et déjà été recruté. Le rôle sera assuré par Peter Serafinowicz. Le comédien britannique est loin d'être un novice dans l'univers hollywoodien.

Serafinowicz a notamment prêté sa voix à Dark Maul dans Star Wars: La Menace fantôme et est également connu pour ses rôles dans Shaun of the Dead, Dragons, Parks and Recreation, ainsi que dans John Wick: Chapitre 2 et Les Gardiens de la Galaxie.

Coupé au montage des films Harry Potter

Les fans se sont régulièrement indignés du fait que Peeves n'ait pas eu sa place dans ces films au succès planétaire. Initialement, le personnage était pourtant bel et bien prévu pour le premier volet de Harry Potter, sorti en 2001.

La figure a cependant été retirée lors de la postproduction. D'après Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films de la franchise, la décision de supprimer Peeves fait d'ailleurs partie de ses «plus grands regrets concernant le premier film».

HBO offre donc enfin aux fans ce qui leur avait été refusé sur grand écran.

Si le fantôme ne joue pas un rôle crucial dans l'intrigue en elle-même, ses farces perpétuelles et les bêtises qui font partie de son quotidien ne constituent pas seulement une nuisance dans la vie de Poudlard: elles font surtout régulièrement sortir le concierge Argus Rusard de ses gonds.

Rusard s'énerve toujours contre Peeves, ce qui plaît énormément aux fans des livres.

L'acteur original s'était exprimé sur sa suppression

En 2011, l'humoriste britannique Rik Mayall avait pris la parole - après avoir passé trois semaines devant les caméras dans le rôle de Peeves pour les films Harry Potter:

«J'ai tourné un peu, puis je suis rentré chez moi et j'ai récupéré l'argent - une somme considérable - et un mois plus tard, ils m'ont dit: 'Rik, nous sommes désolés, tu n'es pas dans le film'.»

Rik Mayall, décédé en 2014 à l'âge de 56 ans, n'a jamais réussi à avouer à ses enfants qu'il avait été coupé du film. Ces derniers ne s'étaient d'ailleurs même pas rendu compte de l'absence de leur papa à l'écran:

«Ils sont revenus et m'ont dit: "Le maquillage est vraiment super. Tu ne te ressemblais pas du tout, papa, c'est vraiment réussi." Ils pensaient que je jouais Hagrid.»

La série HBO Harry Potter est prévue comme une aventure en sept parties – chaque saison étant dédiée à l'un des sept romans. L'ambition: rester aussi proche que possible des livres et «aller plus en profondeur» que ne l'ont fait les films.