10 images de la fête des couleurs, on n'avait rien vu de tel depuis 3 ans

Les célébrations de Holi, la fête annuelle des couleurs pour l'arrivée du printemps, battaient leur plein mardi à Vrindavan, dans le Nord de l'Inde. Retour en images.

Célébrée à Vrindavan, Holi annonce la fin de l'hiver et la victoire du bien sur le mal et est fêtée par des fêtes de rue, des batailles d'eau, de la musique, des jets de pigments de couleurs vives et toutes sortes de rituels ancestraux. Les deux dernières années, elle avait été annulée à cause de la pandémie.

Image: sda

