Vidéo: watson

Cet ours aime un peu trop les lasagnes

Le système de vidéosurveillance d'une maison aux Etats-Unis a filmé une scène surréaliste: un ours est venu voler des lasagnes surgelées dans un congélateur.

Plus de «Divertissement»

Cette histoire farfelue débute lorsque Helena Richardson, une habitante du Connecticut, a reçu une notification de son système de vidéosurveillance. Or, surprise! Pas de voleur cagoulé sur les images, mais une silhouette recouverte de fourrure.

C'est bien un ours qui s’est introduit dans sa maison. L’animal s’est permis de fouiller dans le congélateur de la maison pour se servir de lasagnes surgelées.

«Ma mère m’avait préparé des lasagnes, je les ai laissées dans le congélateur et l’ours les a prises» Helena Richardson People

Comme le montrent les images qu’Helena Richardson a publiées sur son compte Instagram, l'ours n’a eu aucun mal à ouvrir le congélateur et se servir. L’animal est resté près de 35 minutes avant de quitter la maison par la fenêtre de la cuisine.

Les incidents impliquant des ours sont devenus fréquents dans cet Etat du nord-est. A tel point que les autorités compétentes ont demandé aux habitants du Connecticut de faire attention aux ours n'ayant plus peur des humains. En Californie, un ours noir nommé Hank The Tank avait effectué en 2022 près de 21 cambriolages à lui seul, avant d'être capturé par les autorités. (sbo)

Une autre histoire d'ours cambrioleur👇

Vidéo: watson

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085👇