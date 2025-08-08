bien ensoleillé19°
Divertissement
voiture

Ces personnes ont un peu trop abusé du tuning

Ces personnes ont un peu trop abusé du tuning

Bienvenue dans le monde merveilleux des modifications automobiles douteuses, communément appelées: «tuning».
Oliver Baroni
Pour de nombreux passionnés d'automobile, modifier une voiture est plus qu'un simple passe-temps, c'est un mode de vie. Et si pour certains, il s'agit avant tout d'augmenter la puissance du moteur, pour d'autres, c'est avant tout une question d'esthétique.

On commence avec cette Jaguar F-Type

WEIRD car mods
Image: obi

Elle n'a rien de spécial? Regardez plus près...

... Elle est recouverte de cuir

Image

Quand tu as besoin de nature

WEIRD car mods
Image: obi

Attention, ça pique les yeux

Wie bunt darf ein Porsche sein? https://www.reddit.com/r/Porsche/comments/1gacvhj/i_told_you_rat_bastards_i_was_just_crazy_enough/
Image: reddit

Est-ce la voiture de Crocodile Dundee?

Alligator Cadillac. https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/1dx2ckx/i_caught_this_earlier_today/#lightbox
Image: reddit

Nom de Zeus!

Huntington Beach, California. DeLorean Dealership, 2016. Back to the Future. Aber in echt.
Oui, c'est un «superfan».Image: obi

Et là? Superfan de Star Wars?

Star-Wars-Camaro! https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/3ncyqr/very_well_done_car_mod_with_star_wars_theme/
Image: reddit

R2D2 n'a jamais été aussi terre à terre

Star Wars Nissan! https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/jwrcu8/to_degoba/
Image: reddit

L'Empire contre-attaque

Imperial Star Destroyer ... except it&amp;#039;s a Volvo https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fchrysler-imperial-star-destroyer-v0-vtxvvz2bovaf1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3 ...
Image: reddit

Une voiture ou une caisse à savon?

DIY-Auto-Mods. Nice Try. https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/1gy716t/where_do_i_even_start/
Image: reddit

Quand t'es trop pauvre pour t'acheter un Cybertruck

Ah! Ein Cybertruck https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1jf38na/suv_covered_in_dolls/
Image: reddit

Si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait un véhicule promotionnel pour une entreprise de vidange de fosses septiques

Poop Emoji VW Beetle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/1lxsbvr/live_fish_car_hood_please_dont_become_a_trend/?utm_source=share&amp;amp;utm_medium=web3x&amp;amp;utm_name=web3xcss&amp;am ...
C'est cadeau.Image: reddit

Dumb et Dumber aimeraient beaucoup

So kuschelig kann ein Ford StreetKa sein! https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/yrfnvg/i_was_lost_for_words_when_i_first_saw_it_i_still/
Image: reddit

La violence du machin

The Meowdi - Audi Auto-Modifikationen der Hölle https://www.instagram.com/the_meowdi
Cette voiture a carrément son compte Instagram.Image: instagram

Une voiture qu'on verrait bien dans Destination Finale

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/
Image: reddit

Hot Weehls version adulte

Lil&amp;#039; Darling? Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/1hno7go/gym_guido/
Image: reddit

C'est homologué en Europe, ça?

Automodifikationen der Extreme https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/
Image: reddit

Très chic

Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/1mbjois/found_parked_in_a_pedestrian_zone/#lightbox
Image: reddit

On a raté une collab ou quoi?

Camaro-Ferrari. Ja, wir sind auch verwirrt. reddit
Image: reddit

Une Rolls-Royce en version pick-up à six roues avec un capot en verre et un double toit ouvrant? Say no more

http://forums.finalgear.com/
Image: finalgear.com

Comment tu sais que je suis fan de K-pop???

Hier ist jemand wohl ... K-Pop-Fan? Vielleicht? Auto-Mods der Hölle reddit
Image: reddit

T'as de beaux yeux, tu sais...

Auto-Mods der Hölle. https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/d19bnc/_/
Image: reddit

Je suis fan de HR Giger et j'adore écouter de la minimale trance

Airbrush der Hölle http://forums.finalgear.com/
Image: finalgear

Fast and Furious, épisode 657

Skyline has so much POWER. Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/
Image: reddit

Presque chou

Image
Image: topgear/carbage

Un papillon de lumière

https://www.topgear.com/uk/photos/carbage
Image: topgear/carbage

Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas consommé de LSD

Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/
Image: reddit

Une belle bête

Image
Image: topgear.com/carbage

Les voisins doivent être content quand cette voiture démarre

Brazzers! Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/
Image: reddit

C'est pas un aileron ça, c'est une table pour manger des ramen

Porsche-Modifikationen der Hölle
Image: carbage

Pas facile de prendre des dos-d'âne avec cette voiture

Aw. Das arme NSX. https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/
Image: reddit

Difficile à croire, mais cette voiture a remporté des trophées

Image
Image: volvo240tic.com

Un univers comme un autre

Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/d19bnc/_/
Image: reddit

On ne juge pas

Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/dtmocc/just_gonna_leave_this_here/
Image: reddit

Vous aimez les voitures? Par ici:

23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï

En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.

Vidéo: watson

20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre

1 / 22
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
