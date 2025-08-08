Ces personnes ont un peu trop abusé du tuning

Bienvenue dans le monde merveilleux des modifications automobiles douteuses, communément appelées: «tuning».
Pour de nombreux passionnés d'automobile, modifier une voiture est plus qu'un simple passe-temps, c'est un mode de vie. Et si pour certains, il s'agit avant tout d'augmenter la puissance du moteur, pour d'autres, c'est avant tout une question d'esthétique.
On commence avec cette Jaguar F-Type
Image: obi
Elle n'a rien de spécial? Regardez plus près...
... Elle est recouverte de cuir
Quand tu as besoin de nature
Image: obi
Attention, ça pique les yeux
Est-ce la voiture de Crocodile Dundee?
Nom de Zeus!
Oui, c'est un «superfan».Image: obi
Et là? Superfan de Star Wars?
R2D2 n'a jamais été aussi terre à terre
L'Empire contre-attaque
Une voiture ou une caisse à savon?
Quand t'es trop pauvre pour t'acheter un Cybertruck
Si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait un véhicule promotionnel pour une entreprise de vidange de fosses septiques
Dumb et Dumber aimeraient beaucoup
La violence du machin
Une voiture qu'on verrait bien dans Destination Finale
Hot Weehls version adulte
C'est homologué en Europe, ça?
Très chic
On a raté une collab ou quoi?
Une Rolls-Royce en version pick-up à six roues avec un capot en verre et un double toit ouvrant? Say no more
Comment tu sais que je suis fan de K-pop???
T'as de beaux yeux, tu sais...
Je suis fan de HR Giger et j'adore écouter de la minimale trance
Fast and Furious, épisode 657
Presque chou
Un papillon de lumière
Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas consommé de LSD
Une belle bête
Les voisins doivent être content quand cette voiture démarre
C'est pas un aileron ça, c'est une table pour manger des ramen
Pas facile de prendre des dos-d'âne avec cette voiture
Difficile à croire, mais cette voiture a remporté des trophées
Un univers comme un autre
On ne juge pas
