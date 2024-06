C'est quoi ce mème «Hawk Tuah» qui fait rire tout l'Internet?

Vidéo: watson

Cette vidéo est devenue virale et vous ne voulez pas savoir pourquoi

Comment devient-on un mème? Eh bien, c'est souvent par hasard, comme en témoigne désormais la «Hawk Tuah Girl», une Américaine qui a fait flambé l'Internet. On vous explique.

Plus de «Divertissement»

Tout part d'un de ces micros-trottoirs dont certains tiktokeurs et youtubeurs sont adeptes, notamment en Amérique du Nord, où certains d'entre eux vont interroger de jeunes gens éméchés à la sortie des bars afin de leur poser des questions intimes et d'avoir des réponses (méga) décomplexées.

La vidéo initiale, publiée par le duo de créateurs Tim & Dee TV le 11 juin, a été filmé à Nashville aux Etats-Unis et montres une jeune femme, nommée Hailey, à qui l'on demande:

«Quel mouvement au lit peut rendre un homme fou à chaque fois?»

Sa réponse spontanée est des plus déconcertantes…

«Oh, il faut que tu fasses ce truc "hawk tuah" et après tu craches sur le truc, t'as capté?»

Si quelqu'un a besoin d'un éclairage, «hawk tuah» n'est pas le nom d'un chef d'une tribu de natifs américains, mais bien une sorte d'onomatopée pour exprimer le fait de pratiquer une «gorge profonde», ou une irrumation si vous préférez les thermes plus scientifiques.

Il n'en a pas fallu plus pour que la vidéo fasse le tour de l'internet mondial pour que la jeune Hailey devienne la «Hawk Tuah Girl» et que des kilomètres de mèmes inondent les réseaux.

Comment capitaliser un mème:

Cet engouement est tel que la jeune femme a vu ses réseaux sociaux exploser en abonnées et qu'elle lancée sa propre ligne de produits dérivés (on est en Amérique après tout.) L'un des articles les plus populaires en vente est une casquette sur laquelle est écrit «Hawk Tuah '24», comme s'il s'agissait d'une campagne politique dont le slogan est, bien évidemment, «Spit on that thing». Les casquettes sont vendues 40 $ si elles sont dédicacées, ou 30 $ sans signature.

Hailey, un fan, et ses casquettes à vendre (oui, y a rien qui va sur cette photo). Image: X

Une rumeur court même comme quoi les enfants s'amuseraient à prononcer ces mots et à se cracher dessus, mais on espère de tout cœur que ce soit faux. Bienvenue en «idiocratie», bien qu'il faille avouer que tout ce mauvais goût bien beauf à quand même quelque chose d'un peu rigolo.