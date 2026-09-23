Vidéo: watson

Cette fillette de six ans a un superpouvoir

A seulement six ans, la Chinoise Lian Yunzhi a fait voler en éclats le record du monde féminin de Rubik's Cube.

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Une jeune Chinoise de six ans a établi un nouveau record du monde féminin en résolvant un Rubik's Cube à trois rangées en un peu plus de quatre secondes.

La jeune Lian Yunzhi a battu par deux fois en septembre le record mondial féminin de la moyenne sur cinq essais sur ce cube, à l'occasion de deux compétitions homologuées par la World Cube Association, l'organisation internationale qui régit les compétitions de Rubik's Cube, a rapporté la télévision d'Etat chinoise CCTV.

Ces tournois se sont déroulés en Chine dans les villes de Wuhan et de Canton. La fillette a signé la première fois une moyenne de 4,52 secondes sur cinq résolutions, la seconde fois une moyenne de 4,27 secondes. Lian Yunzhi est «la première femme à descendre sous les 4,5 secondes de moyenne», a indiqué CCTV.

Une combinaison apprise par cœur

Une vidéo publiée par le média d'Etat montre la jeune championne faire pivoter et tourner les faces du cube avec une dextérité impressionnante. Une fois le casse-tête résolu, elle le pose sur la table, applaudit et lève le poing en l'air.



Le Rubik's Cube est l'une de ses nombreuses activités extrascolaires, avec la danse et la musique, a raconté sa mère, Lin Yangxi, au média chinois Red Star News. Pour elle, c'est «une excellente activité pour développer les capacités globales chez l'enfant».



La fillette a désormais mémorisé plus de 1300 séquences de mouvements – les «algorithmes» qui permettent de résoudre le cube – et s'entraîne deux à trois heures par jour, selon Lin Yangxi. Le record du monde masculin dans la même catégorie est détenu par un autre Chinois, Yiheng Wang, avec une moyenne de 3,51 secondes, selon la World Cube Association.

Le record du monde masculin de résolution en une seule fois est de 2,76 secondes (établi par le Polonais Teodor Zajder), le record féminin de 3,24 secondes (la Chinoise Qixian Cao), selon les sites de la World Cube Association et du Guinness World Records.

AFP/sbo