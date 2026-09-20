Du calme, de l'air frais et zéro loyer: voilà ce qu’offre Bodie Island. Image: imago

Marre de payer un loyer? Voici cinq lieux où vivre gratuitement

Et si votre prochain logement ne vous coûtait rien? De la Grèce à l’Australie, en passant par les Etats-Unis et même la Suisse, certaines missions permettent d’être logé gratuitement en échange de quelques heures de travail.

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Il arrive régulièrement que des bénévoles soient recherchés pour entretenir des sites touristiques, guider des visiteurs ou s’occuper d’animaux. En échange, ils peuvent être logés gratuitement. Ce genre d’offres existe un peu partout dans le monde – y compris en Suisse.

La mer sous les yeux, un travail intéressant et le logement offert: non, ce n’est pas une arnaque. Récemment, le National Park Service cherchait un bénévole pour s’occuper d’un phare historique aux Etats-Unis, avec la possibilité de vivre gratuitement sur place. L’offre a suscité un tel engouement que les candidatures ont finalement dû être closes, alors qu’elles devaient initialement rester ouvertes jusqu’en 2027.

La personne recherchée devait, pendant plusieurs saisons, consacrer 30 heures par semaine au phare de Point Reyes, en Californie, et travailler au centre des visiteurs. L’annonce avait été publiée sur la plateforme Volunteer.gov.

Un petit coin de paradis sur terre: Point Reyes Lighthouse. Image: instagram/pointreyesnps

Selon le New York Post, la personne retenue pouvait en échange profiter gratuitement d’un logement situé à proximité du centre des visiteurs. Les charges, Internet, le mobilier, la buanderie et une place de parking étaient compris. Restait seulement à payer la nourriture et à disposer de son propre véhicule.

Si ce type d’expérience vous tente et que vous aimeriez économiser votre loyer, voici quelques offres actuellement disponibles:

Un phare en Caroline du Nord

Une autre annonce concernant un phare est également disponible sur Volunteer.gov pour la côte Est des Etats-Unis, écrit Focus. Il s’agit plus précisément d’aider à entretenir le site autour du Cape Hatteras Lighthouse. Comme le phare est en restauration depuis 2025, une personne supplémentaire est recherchée pour replanter des herbes et des plantes locales, désherber et effectuer de petits travaux autour d’un nouveau sentier pédestre et cyclable.

Au Cape Hatteras Lighthouse, il y a de quoi bien vivre. Image: imago

A partir de 32 heures de travail par semaine, le logement est gratuit. Les propriétaires de camping-car peuvent également stationner sur place sans frais.

Des chats à Syros

Si vous préférez l'Europe et les animaux, l’île grecque de Syros pourrait bien être faite pour vous: l’association à but non lucratif Syros Cats recherche des bénévoles pour s’occuper des chats errants. Il est encore possible de postuler jusqu’à fin septembre pour la période de janvier à juin 2027. Il faut pouvoir s’engager pour au moins un mois.

Syros est une île grecque. Image: imago

En échange de 30 heures de travail par semaine, les bénévoles bénéficient d’une chambre en colocation, du petit-déjeuner ainsi que de la prise en charge des charges. Mais, en plus de la forte demande chaque année, plusieurs critères peuvent compliquer la candidature.

Les candidats doivent être fiables, autonomes et ponctuels, avoir plus de 25 ans et être capables de porter des sacs de nourriture de 15 kilos. Il faut également savoir conduire une voiture à boîte manuelle et souscrire une assurance voyage et maladie complète.

A noter: la candidature nécessite un don de dix euros, non remboursable. Celui-ci est intégralement versé au programme de stérilisation TNR.

Un centre de soins pour animaux sauvages en Australie

Les amateurs d'espèces exotiques pourraient trouver leur bonheur dans un centre de soins pour animaux sauvages situé dans le Territoire du Nord, en Australie. Les bénévoles y prêtent main-forte au cœur de la nature australienne. Le centre recueille des animaux indigènes blessés ou orphelins, comme des kangourous, des wallabies ou différentes espèces d’oiseaux.

Les bénévoles viennent notamment en aide à des animaux comme les kangourous. Symbolbild: Shutterstock

Les volontaires aident l’équipe à nourrir et soigner les animaux, mais participent aussi aux tâches quotidiennes sur ce vaste domaine. En échange, ils sont logés et nourris.

Il faut toutefois être prêt à vivre dans un endroit très isolé: un trajet vers la ville n’est organisé qu’une fois par semaine. Il n’est pas possible de venir avec son propre véhicule, précise Workaway.

WWOOF – travailler dans une ferme

Avec le programme Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF), des bénévoles sont accueillis dans des fermes familiales partout dans le monde. En plus de découvrir l’agriculture biologique ou d’apprendre une nouvelle langue, ils bénéficient gratuitement du gîte et du couvert.

Le type de ferme peut être sélectionné sur le site. Symbolbild: Shutterstock

En règle générale, les bénévoles donnent un coup de main à la ferme cinq jours par semaine, à raison d’une demi-journée par jour. Il existe toutefois aussi des séjours plus courts, de quelques jours seulement. En payant une cotisation, dont le montant varie selon les pays, le volontaire adhère à l’organisation WWOOF locale. Les frais de voyage, comme les billets d’avion ou les assurances, restent en revanche à sa charge.

Toute l’organisation passe par le site de WWOOF. Il est conseillé de prévoir son séjour au moins un mois à l’avance, voire trois mois à l’avance pendant l’été. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans, même si certains acceptent les jeunes dès 16 ans sous certaines conditions.

Il existe aussi des offres en Suisse: le site permet actuellement de choisir parmi 140 fermes.

Un château en Allemagne

Vous avez toujours rêvé de jouer les princes ou les princesses? Dans ce château de Thuringe, en Allemagne, vous pourrez presque vous y croire. Il suffit, en échange, de participer à l’entretien du bâtiment et du jardin.

Le château est en cours de rénovation. Image: workaway.info

Dans ce château Renaissance, des bénévoles sont recherchés pour participer à l’entretien du bâtiment et du vaste domaine, selon une annonce publiée sur Workaway. Parmi les tâches figurent notamment le jardinage, les travaux de rénovation et de réparation, ainsi que l’aide lors d’événements culturels. En échange, les volontaires sont logés dans le château et nourris.

Les couples ou les amis voyageant ensemble, âgés d’environ 25 ans ou plus, sont privilégiés.