Vidéo: watson

Il fait n'importe quoi à poil à Disneyland

A Disneyland en Californie, un jeune homme, visiblement sous l'emprise de stupéfiants, est descendu d'une attraction et s'est déshabillé. Il a été retrouvé nu par la sécurité.

Plus de «Divertissement»

It's a small world est sans nul doute l'attraction la plus célèbre de Disney. Un voyage en barque à travers le monde où des marionnettes s'animent pour rendre hommage aux peuples du monde entier sur les notes de la chanson la plus aliénante qui soit. C'est peut-être ce qui a provoqué la perte de raison de ce touriste qui s'est mis en sous-vêtement dans le wagonnet de l'attraction pour finalement en sortir et se balader dans le décor, sous les regards médusés des autres passagers.

La chanson (infernale), c'est ça:

Celui-ci s'est aventuré au milieu des poupées et des décors du Taj Mahal, l'air hagard, avant de se lever pour aller s’installer dans une autre scène quelques mètres plus loin. «Arrêtez-vous, remontez» ont crié les passagers de l'attraction qui s'est arrêtée au moment où il est descendu.

L'individu a poursuivi son trajet le long du bassin, retirant son caleçon au passage. Il été retrouvé nue à la sortie du tunnel, à l'extérieur de l'attraction. Il a fini par être arrêté par la police d’Anaheim (la ville où se trouve le parc), sous les réactions du public allant des rires à l'indignation, comme le montre la vidéo. Le protagoniste a été emmené pour un examen médical, recouvert d’une couverture, pendant que des employés tentent de cacher la scène aux enfants présents.

Le jeune homme de 26 ans a été arrêté pour exhibition et aurait pu être sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits raconte le Los Angeles Time. L'attraction est restée fermée une heure. (sbo)