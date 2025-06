Le papier toilette doit-il être placé vers le mur ou vers vous? La question fâche.

Le débat ultime sur le PQ est enfin tranché

Une experte tire la chasse sur la question la plus fétide du 21e siècle (au bas mot): comment bien gérer le PQ après la grosse commission?

Il est des débats douloureux qui croupissent dans les soubassements de l'humanité depuis la nuit des temps, et que la science jamais n'arrive à trancher. Par exemple: faut-il verser le lait avant ou après les cornflakes? Le ketchup se conserve-t-il au placard ou au frigo? Le Coca est-il meilleur en cannette? (Pour celui-ci: oui, il y a zéro débat.)

De son côté, watson a aidé la recherche en se penchant sur l'une des questions d'hygiène les plus pointues du 21e siècle. A savoir: faut-il se doucher le matin ou le soir? Sachez que ce débat donne lieu à une véritable guerre des tranchées sur TikTok, ce haut lieu des déjections narcissiques à taille humaine.

Mais il y a une autre conversation, ayant aussi comme lieu de dissension la salle de bain, qui fait rage depuis que les latrines existent. Ce sujet, aussi glissant qu'un siège de toilette fraîchement installé, se résume ainsi: comment faut-il placer son rouleau de papier toilette? Contre soi, ou contre le mur? Autrement dit, le papier doit-il pendre par-dessus, ou par-dessous ?

Peut-être que ce problème a déjà éclaboussé votre dignité pour en avoir discuté avec votre douce moitié. Peut-être même que cette mésentente papetière, doublée d'un problème de lunettes trop ou jamais baissées, a causé la fin d'une relation.

Réponse d'un twitto: «Fuyez! Et trouvez un hôtel!»

Le papa de l'aisance moderne

Si c'est le cas, ne vous tourmentez pas trop. Une véritable méthodologie de la bonne utilisation du PQ existe depuis belle lurette. Bon, il ne faut pas chercher aussi loin qu'au temps où on s'essuyait avec des bouts de bâtons en bois fourrés non plus, ou avec sa manche (véridique). Ça remonte à 1871, au temps où la patente du papier perforé a été déposée aux Etats-Unis, après que plusieurs idées consécutives ont révolutionné les petits coins, et la façon de s'essuyer. Seth Wheeler fut notamment celui qui a amélioré - et commercialisé avec succès - le papier toilette perforé en rouleau. A ce brave Américain, il lui tenait à coeur que les feuilles de PQ se séparent facilement (ceux de la Coop, qui sont top-tiers, sont son digne descendant).

Wheeler, qui avait définitivement le goût du détail et le souci d'un anus bien cadré, a aussi inventé un porte-papier en fonte pour rouleaux ronds. Or, il se trouve que cet inventeur de génie a illustré son concept, pour détailler son utilisation. S'il ne décrit pas dans son brevet quelle direction doit pendre le papier, il l'a bien indiqué sur ses dessins.

Le brevet d'invention du rouleau de papier toilette perforé.

Les planches montrent que l'essuie-derrière pend...sur le devant! Par-dessus quoi!

Voilà qui va dans le sens des habitudes des consommateurs. Selon une étude très sérieuse citée par le New York Post, 70% des personnes interrogées préfèrent la méthode dessus, et 30% dessous. CQFD... ou presque.

La vérité sur le PQ enfin dévoilée

Quelque 250 ans après l'invention de cet outil d'hygiène du derrière, une experte de la propreté (et on ne parle pas de Monsieur Propre, mais d'une vraie académicienne) est passée par là. Il s'agit de Primrose Freestone, professeur de microbiologie clinique à l'Université de Leicester au Royaume-Uni. Celle-ci est formelle: si vous faites comme le papa du porte-papier a prévu, c'est pas super.

Elle livre son point de vue sur la question fécale (oui, oui) au Daily Mail. Et donc: malgré ce que raconte le brevet original, il vaut mieux placer le papier «en-dessous», soit contre le mur. Cette méthode est certes contre-intuitive, mais elle serait plus hygiénique, et plus efficace. Freestone soutient:

«Pour la position inférieure, il y a moins de risque de contamination de l'ensemble du rouleau» Primrose Freestone dailymail

En mettant le papier qui pend contre le mur, on aurait besoin que d'une main pour arracher un bout de PQ après s'être allégé, rendant le transfert des bactéries moins évident.

Au contraire, placer le PQ au-dessus nécessiterait ses deux mains pour tirer un précieux carré. Bref, faudrait une main pour maintenir le rouleau, l'autre pour tirer. Oui, on vous a prévenu, tout ça est complexe et ne peut être expliqué en un jet.

Sans vous faire un beau dessin, la main qui a essuyé ne devrait rentrer en contact avec rien, au risque de contaminer toutes les couches de PQ, bande de cochons.

Une solution sur la sellette

Mais bon, il y a une véritable battle sur le sujet, puisqu'un autre universitaire assure que mettre le papier contre le mur risque aussi de contaminer toute la zone.

La conclusion de tout ça, c'est que quoi qu'il arrive, n'emportez pas vos téléphones aux chiottes. Par pitié, arrêtez de scroller en déféquant. Ou brûlez votre smartphone après utilisation. Primrose Freestone croit également bon d'avertir qu'il ne faut pas manger ou boire aux toilettes (voilà, voilà), et qu'il faut se laver les mains.

Bon, tout ça est bien compliqué, et nous prouve qu'il faut juste investir dans de bonnes vieilles toilettes japonaises.