Mais que fait cet ours?

On ne sait pas vraiment ce qu'il veut, mais cet ours est devenu viral par sa cordialité. Sauf qu'un ours n'est jamais cordial.

Est-il juste amical? Veut-il dire bonjour? A-t-il besoin d'une dépanne de miel ou fait-il du stop?

Ces images, filmées en Roumanie depuis la fenêtre d'une voiture, montrent l'animal omnivore traverser la route sans détourner le regard. Puis on le voit soudainement faire un signe de la patte depuis le bord comme s’il saluait les voyageurs, avant de les regarder partir.

Ce geste, si humain, a surpris Mateu Cioban qui a immortalisé ce moment sur son téléphone:

«Il semblait vouloir nous remercier d'avoir ralenti» Mateu Cioban Twitter

Cependant, pour lui, l'explication la plus probable est que l'animal leur réclamait de la nourriture. Un comportement en effet connu chez ces mammifères dont on rappelle ici qu'ils sont surtout dangereux. En effet, tenter de s'approcher d'un ours, c'est prendre le risque de se faire attaquer.

