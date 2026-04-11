9 poses vues à Coachella à ne surtout pas reproduire
Quand on est influenceuse (ou créatrice digitale comme elles se font appeler désormais) et qu'on pose devant l'objectif, il y a des règles à suivre. On ne peut pas juste décrocher son sourire le plus sympathique comme nous le ferions, nous, simples mortels (OMG, la honte!). Il faut trouver l'attitude, comme si ce n'était pas votre meilleure amie/assistante qui vous photographiait, mais Vogue. Oui, en gros, il faut crâner.
Pour fêter Coachella comme il se le doit, on a rassemblé les plus belles poses des influenceuses, et vous allez voir que moins c'est naturel, mieux c'est.
Voyons ce que ça donne concrètement.
La flamingo pose
Cette pose popularisée par Kendall Jenner consiste à tenir en équilibre sur une jambe. Ça demande bien évidemment de la concentration et pas mal d'équilibre, mais le résultat est, à n'en pas douter, absolument gorgeous!
La pose «je me touche les cheveux parce que ça me donne de la contenance»
Quand on ne sait pas quoi faire de ses mains, une des techniques consiste à se toucher les cheveux.
La pose «Je touche mon chapeau, parce que j'ai un chapeau»
Vous avez remarqué? Les personnes qui portent un chapeau à Coachella se sentent obligées de le toucher pour dire: «Heeeeyyyyyyy, j'ai mis un chapeau.» Grand bien leur fasse, c'est vrai que le soleil tape en Californie.
La pose «Et mes fesses? Tu les aimes mes fesses?»
La pose «Oh! J'avais pas vu qu'on me prenait en photo»
Mais quelle surprise! Je ne t'avais pas vu! Il faut dire que la dame joue très bien la stupeur. Surtout que cette photo a dû être refaite plusieurs fois, c'est dire le talent.
La pose «Je regarde ailleurs»
Pour celle-ci, il faut regarder au loin, mais pas dans le vide, sinon on a l'air con. Il faut fixer un point.
A noter qu'il faut aussi entrouvrir la bouche pour vraiment donner cette impression de visage détendu.
La pose «Je fais l'avion»
Elle traduit une certaine joie de vivre. Cette pose a un côté innocent et enfantin. Certaines influenceuses n'hésitent pas à la coupler à la pose flamingo, mais pour ça, il faut plusieurs années d'expérience. S'il vous plaît, par sécurité, ne testez pas cette pose à la maison.
La pose «Je prends le soleil sur mon visage en fermant les yeux, hmm... que c'est agréable»
La vitamine D, c'est bon pour la peau, même si on s'est tartiné le corps de crème teintée et d'autobronzant.
La pose «Je suis bien trop importante pour toutes ces conneries»
C'est un peu la pose mannequin, mi-blasée, mi-sexy. Il ne faudrait surtout pas montrer à quel point on est contente d'être à Coachella. Pfff, j'y vais chaque année, en fait.
Bonus
La duck face
C'est davantage une moue qu'une pose. La duck face est indémodable. En 2026 à Coachella, on s'autorise encore à serrer les lèvres comme un anus pour avoir l'air cool. Merci les filles, vous êtes superbes.