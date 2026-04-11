bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
Instagram

Coachella 2026: 9 poses à ne surtout pas reproduire

Coachella 2023: 9 poses à ne surtout pas reproduire
Coachella est de retour! A vos paillettes!instagram

9 poses vues à Coachella à ne surtout pas reproduire

Stars et influenceurs ont rendez-vous du vendredi 10 au dimanche 12 avril, puis du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026, sous le cagnard californien de Coachella pour faire la fête à (très) grand prix. Entre les sets de Sabrina Carpenter et le retour de Justin Bieber, voici quelques règles de base pour jouer correctement les influenceuses sur la pelouse d'Indio.
11.04.2026, 12:1711.04.2026, 12:17
Gelöschter Benutzer

Quand on est influenceuse (ou créatrice digitale comme elles se font appeler désormais) et qu'on pose devant l'objectif, il y a des règles à suivre. On ne peut pas juste décrocher son sourire le plus sympathique comme nous le ferions, nous, simples mortels (OMG, la honte!). Il faut trouver l'attitude, comme si ce n'était pas votre meilleure amie/assistante qui vous photographiait, mais Vogue. Oui, en gros, il faut crâner.

Vous avez l'impression d'avoir déjà lu cet article? C'est normal, il a déjà été publié. Nous vous le proposons à nouveau, à l'occasion de Coachella 2026.

Pour fêter Coachella comme il se le doit, on a rassemblé les plus belles poses des influenceuses, et vous allez voir que moins c'est naturel, mieux c'est.

Voyons ce que ça donne concrètement.

La flamingo pose

Cette pose popularisée par Kendall Jenner consiste à tenir en équilibre sur une jambe. Ça demande bien évidemment de la concentration et pas mal d'équilibre, mais le résultat est, à n'en pas douter, absolument gorgeous!

Si, si, c'est ma tête naturelle, là.
Si, si, c'est ma tête naturelle, là.instagram
Hihi! Tu es ma BFF!
Hihi! Tu es ma BFF!instagram
Love it!
Love it!instagram

La pose «je me touche les cheveux parce que ça me donne de la contenance»

Quand on ne sait pas quoi faire de ses mains, une des techniques consiste à se toucher les cheveux.

Image
instagram

La pose «Je touche mon chapeau, parce que j'ai un chapeau»

Vous avez remarqué? Les personnes qui portent un chapeau à Coachella se sentent obligées de le toucher pour dire: «Heeeeyyyyyyy, j'ai mis un chapeau.» Grand bien leur fasse, c'est vrai que le soleil tape en Californie.

Image

La pose «Et mes fesses? Tu les aimes mes fesses?»

Par en dessous...
Par en dessous...instagram
... ou par au-dessus.
... ou par au-dessus.

La pose «Oh! J'avais pas vu qu'on me prenait en photo»

Mais quelle surprise! Je ne t'avais pas vu! Il faut dire que la dame joue très bien la stupeur. Surtout que cette photo a dû être refaite plusieurs fois, c'est dire le talent.

Image
instagram

La pose «Je regarde ailleurs»

Pour celle-ci, il faut regarder au loin, mais pas dans le vide, sinon on a l'air con. Il faut fixer un point.
A noter qu'il faut aussi entrouvrir la bouche pour vraiment donner cette impression de visage détendu.

Image
Qui... qui me parle?
Qui... qui me parle?

La pose «Je fais l'avion»

Elle traduit une certaine joie de vivre. Cette pose a un côté innocent et enfantin. Certaines influenceuses n'hésitent pas à la coupler à la pose flamingo, mais pour ça, il faut plusieurs années d'expérience. S'il vous plaît, par sécurité, ne testez pas cette pose à la maison.

Ah ah ah! Je suis trop trop trop trop contente d'être là!
Ah ah ah! Je suis trop trop trop trop contente d'être là!
On a affaire à une pro.
On a affaire à une pro.instagram

La pose «Je prends le soleil sur mon visage en fermant les yeux, hmm... que c'est agréable»

La vitamine D, c'est bon pour la peau, même si on s'est tartiné le corps de crème teintée et d'autobronzant.

Hmm... je recharge mes batteries.
Hmm... je recharge mes batteries.instagram
HHHHMMMM j'adore le soleil, dans 40 ans, y en aura plus.
HHHHMMMM j'adore le soleil, dans 40 ans, y en aura plus.instagram

La pose «Je suis bien trop importante pour toutes ces conneries»

C'est un peu la pose mannequin, mi-blasée, mi-sexy. Il ne faudrait surtout pas montrer à quel point on est contente d'être à Coachella. Pfff, j'y vais chaque année, en fait.

Image
instagram

Bonus

La duck face

C'est davantage une moue qu'une pose. La duck face est indémodable. En 2026 à Coachella, on s'autorise encore à serrer les lèvres comme un anus pour avoir l'air cool. Merci les filles, vous êtes superbes.

Image
instagram
Image
instagram
Image
instagram
Très en retard, cet artiste a fait un flop à Coachella

En parlant de festivals...

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Comment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie a piégé tout le monde
Shiloh Jolie, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, est apparue cette semaine dans le clip vidéo d'une chanteuse K-pop. Fait savoureux, elle a décroché le contrat sous un nom de scène.
Vous savez ce qu'un nepo baby n'aime pas? Qu'on le traite de nepo baby. Ce terme ne vous dit peut-être rien, mais il renvoie aux rejetons des stars hollywoodiennes qui entrent sur le marché professionnel avec une facilité déconcertante grâce, notamment, à leur prestigieux nom de famille et aux connexions que permet celui-ci. Mais, lorsqu'ils se retrouvent sous les feux de la rampe, voilà leur talent et leur mérite scruté d'un œil suspect.
L’article