Ils ont testé 10 barbecues vendus en Suisse: voici le meilleur

La saison des grillades débute en Suisse, l'occasion de tester les meilleurs grills à gaz pour la télévision alémanique. Voici le classement.

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Un bon barbecue à gaz ne coûte pas forcément cher. C’est la conclusion d’un test réalisé par les magazines alémaniques de consommateurs Kassensturz et K-Tipp, qui ont comparé dix modèles parmi les plus vendus en Suisse. Les appareils testés coûtaient entre 159 et 599 francs, avec des résultats parfois surprenants.

Les barbecues ont été évalués par un laboratoire spécialisé sur plusieurs critères: qualité de fabrication, facilité d’utilisation, résistance aux intempéries et performances de cuisson. Des tests pratiques ont également été menés avec des steaks et des saucisses afin de mesurer la qualité de cuisson et la répartition de la chaleur.

Weber reste la référence des barbecues à gaz

Le grand gagnant du comparatif est le Weber Spirit E-210. Déjà lors d’un précédent test il y a dix ans, la marque américaine trônait au sommet du classement avec un autre modèle et confirme ainsi sa réputation.

Les testeurs ont notamment salué sa capacité à produire une chaleur homogène, essentielle pour bien saisir la viande. Son prix reste toutefois élevé et soumis à de forts changements, la SRF écrit:

«Les fluctuations de prix ont été particulièrement marquées pour ce modèle. Pour ce test, le Spirit E-210 a été acheté chez Jumbo fin février au prix promotionnel de 479,20 francs suisses. Début mai, son prix était remonté à 599 francs suisses.

Parallèlement, ce modèle coûte 449 francs chez Digitec Galaxus et seulement 415 francs chez le revendeur Hawk. Il est judicieux de comparer les prix chez différents vendeurs.»

Le modèle Flamino à 200 francs crée la surprise

Le meilleur rapport qualité-prix revient au modèle Kane de Jamestown, vendu chez Obi pour environ 200 francs. Malgré son tarif nettement inférieur à celui des grandes marques, il a convaincu les experts grâce à sa simplicité d’utilisation et ses bonnes performances de cuisson.

Voici les trois meilleurs, de gauche à droite. Un modèle Weber, Flamino et Jamestown. Image: montage watson

Le test montre ainsi que des modèles abordables peuvent parfaitement convenir à une utilisation régulière.

Les modèles Campingaz déçoivent

Les deux appareils de Campingaz inclus dans le comparatif se retrouvent en bas du classement. Le modèle Xpert 200 LW a même obtenu une note insuffisante. Les testeurs ont pointé du doigt une structure instable et un système d’allumage peu fiable.

Le BBQ Compact 3L Plus n’a pas davantage convaincu, malgré une fabrication italienne. Les experts rappellent ainsi que le pays de production n’est pas forcément un gage de qualité. Le vendeur, de son côté , ne jette pas la pierre à la marque et rappelle que «les deux modèles testés sont délibérément positionnés sur le segment d’entrée de gamme.» (hun)