Ces 18 personnes montrent la différence entre Instagram et la réalité

«Habituellement, le meilleur contenu que nous obtenons est le plus difficile à photographier car nous avons trois enfants que nous devons divertir et nous assurer qu'ils sont en sécurité, nourris, abreuvés et occupés. Alors prenez ça comme un indice. Ne pensez pas que ce que vous voyez sur Instagram est la réalité car 9 fois sur 10... ÇA NE L'EST PAS. 😂»



«C'était la première chose qu'on faisait cette mise en scène le matin. Nous nous sommes assurés que les garçons avaient pris leur petit-déjeuner et qu'ils avaient leurs iPads (LIFE SAVERS!!!) au lit afin que nous puissions retourner le lit et shooter. 📸»