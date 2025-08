Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan reprennent leur rôle de mère et de fille.

«Freaky Friday 2»: les premières critiques sont unanimes

Le film culte du début des années 2000 est de retour dans une suite actuellement au cinéma. Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis reprennent leur rôle respectif. Les premiers avis sont unanimes: pas de surprise, mais une complicité entre les deux actrices qui fonctionne.

Dans Freaky Friday: Dans la peau de ma mère, Jamie Lee Curtis hurlait en se voyant dans le miroir: «Je suis vieille!!!!» Se dire que cette réplique a plus de 20 ans ne nous rajeunit pas non plus. Freaky Friday: Encore dans la peau de ma mère est sorti au cinéma ce mercredi 6 août. Ce second volet fait suite aux aventures d'Anna (Lindsay Lohan) et de sa mère Tess (Jamie Lee Curtis). Sauf que, cette fois-ci, l'ado pop-punk qui voulait vivre son histoire d'amour avec son boyfriend motard a bien grandi. Elle est à son tour maman célibataire d'une ado nommée Harper (Julia Butters). Tess est quant à elle toujours mariée à Ryan.

Mais quand Anna tombe amoureuse d'Eric, un veuf fraichement débarqué de Londres avec sa fille Lily (Sophia Hammons), on découvre que Harper et Lily se détestent. Forcément, lorsque le couple veut se marier, les deux adolescentes font comme Anna jadis, elles s'y opposent à leur façon.

La bande-annonce:

Comme on peut facilement le prévoir, Anna et Harper vont s'échanger leurs corps, mais pas seulement. Jamie Lee Curtis, pilier de cette comédie, doit elle aussi prendre la lumière: Tess va échanger de corps avec celui sa future belle petite-fille Lily.

Qu'en pensent les médias spécialisés?

Pour le site Première, c'est une suite décevante. Selon le site francophone spécialisé, on voit toutes les scènes venir à l’avance: «L'effet recherché – qu’il soit comique ou émouvant – se dégonfle irrémédiablement.»

«On imagine une foule de rebondissements et de manière de jouer avec ce concept de Body Swap (...) il n’en sera rien»

Si le premier volet a cartonné, c'est notamment grâce au réalisateur Mark Waters, qui a également réalisé à l'époque Lolita Malgré moi, l'autre comédie à succès avec Lindsay Lohan. Freaky Friday 2 a été confié à Nisha Ganatra «à qui l’on doit les très lisses Late Night avec Emma Thompson et La Voix du succès avec Dakota Johnson», comme le précise Le Parisien. Pour Les Inrocks, «sa mise en scène, à défaut d’être inventive, fait preuve d’un sens du rythme, d’une lucidité sans cynisme et d’un regard attentif aux détails.»

La prévisibilité du film n'a pas dérangé le Huffington Post qui confirme qu'il n'y a aucun suspense, mais que ça ne gâche pas le plaisir.

«C'est kitsch et parfois niais, mais ça n’en reste pas moins jubilatoire»

Pour Le Parisien, c'est «rigolo et distrayant», notamment grâce à Jamie Lee Curtis qui porte le film «grâce à son sens de l’humour et de l’autodérision». Cette suite a notamment pu voir le jour grâce à elle, qui a voulu ce retour. Même son de cloche pour le site américain Deadline, qui imagine parfaitement la comédienne être nominée pour un Golden Globe.

«Elle est hilarante et Lindsay Lohan la suit à la perfection» Deadline

Dans l'ensemble, le film obtient de bonnes critiques, comme on peut le lire sur le site Rotten Tomatoes qui réunit les avis des médias spécialisés. La plateforme conclut ainsi: «Une suite hilarante et pleine de nostalgie.»

