Voici comment l'IA voit les «habitants typiques» des cantons suisses

Un utilisateur de Reddit a demandé à une IA de dessiner le «portrait d'une personne type» pour certains cantons suisses. Le résultat est très vintage.

Il y a quelques mois, on vous parlait d'un utilisateur de Reddit qui avait généré des super-héros pour chaque canton suisse avec Mindjourney. L'idée semble séduire: un autre internaute, baptisé u/biwook, a utilisé le même logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour une opération similaire. Il lui a demandé de créer «le portrait d'une personne type» pour certains cantons helvétiques.

«J'ai vu ça pour différents pays et j'étais curieux de voir quels stéréotypes sont attribués à la Suisse», explique u/biwook. «Il est intéressant de noter que Midjourney pense que tous les habitants de la Suisse ont plus de 60 ans... ce n'est peut-être pas si loin de la vérité. Et il y a malheureusement très peu de femmes», déplore-t-il. Voici le résultat.

Vaud

Image: Reddit/biwook

«Le Vaudois est assez troublant. Peut-être un peu archaïque dans ses vêtements, mais sinon il ressemble à un vieux vigneron radin» Un utilisateur de Reddit

Genève

Image: Reddit/biwook

«Le cas de Genève est tout à fait pertinent» Un utilisateur de Reddit

Valais

Image: Reddit/biwook

Fribourg

Image: Reddit/biwook

«Le Fribourgeois navigue sur le Lac Noir» Un utilisateur de Reddit

Neuchâtel

Image: Reddit/biwook

Schwyz

Image: Reddit/biwook

Tessin

Image: Reddit/biwook

«Mince, la vie doit être dure dans les mines de charbon du Tessin» Un utilisateur de Reddit

Zurich

Image: Reddit/biwook

Saint-Gall

Image: Reddit/biwook

Bâle

Image: Reddit/biwook

«Le portrait de Bâle est tellement précis. Je jure l'avoir vue en passant à la Coop ce matin» Un utilisateur de Reddit

Appenzell

Image: Reddit/biwook

Berne

Image: Reddit/biwook

Grisons

Image: Reddit/biwook

Schaffhouse

Image: Reddit/biwook

«Schaffhouse vient tout droit d'un film de Wes Anderson» Un utilisateur de Reddit

Soleure

Image: Reddit/biwook

«Joli travail, mais il y a une grande différence», résume un autre utilisateur. «La moitié ressemble aux citoyens de Panem de Hunger Games, tandis que l'autre moitié a l'air d'être du 18e siècle».

«Joli travail, mais il y a une grande différence», résume un autre utilisateur. «La moitié ressemble aux citoyens de Panem de Hunger Games, tandis que l'autre moitié a l'air d'être du 18e siècle».