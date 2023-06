Angela Merkel et Barack Obama mangent une glace ensemble au bord de la plage (Obama a aussi un pot de poulet frit, parce qu'il est américain). image: watson (erstellt mit dem ki-bildgenerator midjourney)

Quiz

Etes-vous plus malin que l'intelligence artificielle? Faites le test



Vous avez échoué à notre premier quiz d'images IA ? On vous offre une seconde chance de faire vos preuves.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Avec les générateurs d'images comme Midjourney, même les néophytes peuvent facilement créer n'importe quelle image. La simple description «enfant de deux ans sur un vélo bleu dans le parc avec une veste rouge» fournit une photo générée par l'intelligence artificielle en quelques secondes.

Cet enfant n'existe pas, mais il est quand même super mignon. image: midjourney

Maintenant, à vous de jouer!

Trois des photos suivantes sont réelles et une a été créée par une intelligence artificielle. Etes-vous capable de reconnaître l'image générée par l'IA?

Quelle image a été inventée par une intelligence artificielle ?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Jusqu'à présent, les personnes générées par l'IA peuvent être reconnues par leurs mains, leurs yeux ou leurs dents parfois étranges. Mais à l'avenir, ça pourrait changer.

Quel chat est faux?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

En écrivant: «un chaton mignon joue avec une pelote de laine», l'IA a généré cette photo.

Quel enfant a été généré par l'IA?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

L'image IA a été générée avec la description: «un enfant d'environ quatre ans fait du vélo en hiver».

Quel burger n'existe pas?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Nous avons demandé à l'IA de créer «un homme mangeant un burger géant».

Quelle aurore boréale est générée par l'IA ?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Quelle église ne trouverez-vous jamais en Islande?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Quel morceau de viande n'a jamais été sur un gril?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

En parlant de trucs qui grillent...

Quel train ne roule pas sur le vrai viaduc de Glenfinnan?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Ce «Hogwarts Express» sur le viaduc de Glenfinnan en Ecosse est faux.

Quelle femme n'a pas le rhume des foins?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Nous avons écrit «Gros plan d'une jeune femme souffrant du rhume des foins éternuant dans ses mains.» D'étranges erreurs trahissent, toutefois, le travail de l'IA.

Quels suricates n'existent que dans ce quiz?

A)

B)

C)

D)

La réponse:

Ce mignon suricate n'existe que virtuellement.

Quelle femme a été créée par l'IA?

A)

B)

C)

D)

On a écrit: «Photo de rue d'une femme prise avec le Canon PowerShot G7 X Mark II.»

Toutes les vraies photos de l'article proviennent de l'agence photo Shutterstock. Les images générées par l'IA ont été créées à l'aide de la version actuelle 5.1 du générateur de texte en image Midjourney. Avec ce modèle d'IA, les résultats sont parfois si bons qu'on peut difficilement les distinguer des photographies.

Photo générée par Midjourney. image: midjourney

Des exemples plus impressionnants peuvent être trouvés ici.

Midjourney est en constante évolution et l'IA générative a fait des progrès rapides en un peu moins d'un an. Les générateurs d'images continuent d'avoir des problèmes avec les yeux, les mains et les objets tenus dans les mains. Celles-ci sont parfois étrangement déformées.

Images IA créées par Midjourney. Les mains restent un défi. image: midjourney

Midjourney est payant et facile à utiliser, mais peu familier pour les débutants, car le texte est saisi via le chat Discord. Alternativement, si vous souhaitez devenir vous-même un artiste IA, vous pouvez commencer gratuitement avec les générateurs de texte en images suivants:

Faites notre premier test!

33 images générées par IA délicieusement bizarres

1 / 37 33 images générées par IA délicieusement bizarres

Harry Potter en Balenciaga, ça existe grâce à l'IA