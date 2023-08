Voici à quoi ressemblent les célébrités suisses en version Barbie

Que se passerait-il si la Suisse se muait en Barbieland? Nous avons demandé à une IA d'imaginer vingt célébrités helvétiques en Barbie et Ken.

Alors que le film consacré à la poupée en plastique la plus célèbre du monde écrase le box office américain (près de 800 millions engrangés à ce jour), la folie «Barbie» est partout et se décline à l’infini. Une vague rose est en train de transformer le monde en Barbieland. Et si on encapsulait la Suisse dans l'univers Mattel? Nous avons demandé au logiciel d'intelligence artificielle (IA) Midjourney d'imaginer 20 célébrités helvétiques en version Barbie ou Ken.

La tâche n'a pas été facile. Souvent, l'IA ne connaissait tout simplement pas les personnes que nous lui soumettions. Impossible par exemple d'obtenir une image réussie de Darius Rochebin, Christian Constantin ou Elisabeth Baume-Schneider. Autre problème: Midjourney semble sexualiser systématiquement les personnages féminins, toujours maquillés et souvent vêtus de tenues moulantes. Certains choix esthétiques restent également obscurs: on ignore pourquoi Christoph Blocher tient un bébé dans la main, ou pourquoi Guy Parmelin est habillé comme un magicien.

En gardant ces difficultés en tête, voici notre sélection ultime.

Roger Federer On ignore pourquoi sa raquette est cassée. Image: Midjourney/watson

Karin Keller-Sutter La conseillère fédérale semble se trouver dans la salle du Parlement britannique. Image: Midjourney/watson

Alain Berset Le conseiller fédéral nous fait penser à «Hitman». Image: Midjourney/watson

Alisha Lehmann On dirait que l'IA connaît bien la star du football suisse. Image: midjourney/watson

Clint Capela Non, il ne s'agit pas de Mario Balotelli, mais bien du basketteur évoluant à Atlanta. Image: Midjourney/watson

Yann Sommer Le gardien de but de la Nati a l'air en forme. Image: Midjourney/watson

Johanna Spyri L'écrivaine dans un cadre bucolique rappelant celui de sa création la plus célèbre, «Heidi». Image: Midjourney/watson

Christoph Blocher Oui... l'ancien conseiller fédéral UDC a un bébé dans la main. Image: Midjourney/watson

Mujinga Kambundji La sprinteuse en pleine action. Image: Midjourney/watson

Albert Einstein Malgré nos multiples tentatives, impossible de lui faire porter un pull en laine. image: Midjourney/watson

Lara Gut-Behrami Le regard perçant de la skieuse. Image: Midjourney/watson

Jean-Jacques Rousseau Le philosophe pendant l'une de ses «Rêveries du promeneur solitaire». Image: Midjourney/watson

Doris Leuthard Ancienne conseillère fédérale ou hôtesse de l'air? Image: Midjourney/watson

Joël Dicker L'écrivain genevois en mode baroudeur. Image: Midjourney/watson

Le Corbusier L'architecte devant un austère bâtiment qui pourrait être son oeuvre. Image: Midjourney/watson

Martina Hingis L'IA a tout de suite deviné les traits de l'ancienne joueuse de tennis. Image: Midjourney/watson

Guy Parmelin Mais pourquoi le conseiller fédéral est-il habillé en prof de Poudlard? Image: Midjourney/watson

Ursula Andress L'actrice dans le rôle de Bondgirl. Image: Midjourney/watson

Stan Wawrinka Sa raquette semble également avoir un problème. Image: Midjourney/watson

Guillaume Tell Là, on est entré dans le monde de Playmobil, non? Image: Midjourney/watson